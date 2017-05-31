Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
Премьеру и ведущим политикам Черногории запретили въезд в Россию
15 трогательных способов хранить память о детстве ребенка
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: в ДНР захвачен американский беспилотник с секретными данными
СМИ: подлодка РФ, не всплывая, атаковала ИГИЛ
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
СМИ узнали, почему принц Гарри стыдится своей невесты
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10Последний звонок-2017 в России
8«Суперлюди» Японии
9Теракт в Манчестере
17:25 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Прямые рейсы в Минск открылись из Нижнего Новгорода

Полеты осуществляются четыре раза в неделю с 31 мая.

Прямые авиарейсы в Минск открылись из Нижнего Новгорода 31 мая, сообщает пресс-служба аэропорта Стригино.

Полеты осуществляются четыре раза в неделю по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Минска в 23.45, прибытие в Нижний Новгород на следующий день в 01.35. Обратный рейс из Нижнего Новгорода — в 4:45 по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Время в полете составит около двух часов.

Перелеты будут выполняться на воздушных судах Embraer 195 вместимостью 107 кресел. Стоимость билетов в одну сторону составит от 88 евро, включая таксы и сборы, и от 156 евро — туда — обратно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кубок по бодибилдингу среди тех, кому за 40. Фото
Россия вышлет пятерых сотрудников дипмиссии Молдавии
Кудрин обнародовал программу развития России на семь лет вперед
Власти ДНР договорились с Киевом о прекращении огня
МЧС выпустило штормовое предупреждение для 22 субъектов РФ
Суд удовлетворил иск Усманова к Навальному
Трамп предложил разгадать значение слова из его твита
Экс-глава Удмуртии признался в получении взятки
Спорт
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Сбербанк планирует выдавать ипотеку за один день
Московские власти: реновация не обрушит цены на жилье
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь