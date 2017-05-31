Прямые рейсы в Минск открылись из Нижнего Новгорода

Прямые авиарейсы в Минск открылись из Нижнего Новгорода 31 мая, сообщает пресс-служба аэропорта Стригино.

Полеты осуществляются четыре раза в неделю по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Минска в 23.45, прибытие в Нижний Новгород на следующий день в 01.35. Обратный рейс из Нижнего Новгорода — в 4:45 по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Время в полете составит около двух часов.

Перелеты будут выполняться на воздушных судах Embraer 195 вместимостью 107 кресел. Стоимость билетов в одну сторону составит от 88 евро, включая таксы и сборы, и от 156 евро — туда — обратно.