Туристам запретили фотографировать деревню в Швейцарии из-за ее красоты

За введение такого запрета совет деревни Бергюн, расположенной в горах на востоке Швейцарии, проголосовал в понедельник, 29 мая. «Научно доказано, что красивые фото из отпуска, размещенные в соцсетях, делают тех, кто их просматривает, несчастными, так как эти люди сами не находятся в том месте», — отмечается в сообщении туристического офиса.

Мэр населенного пункта Питер Николай (Peter Nicolay) призвал туристов приезжать в Бергюн, чтобы самим убедиться в красоте видов. Офис по туризму уже удалил снимки деревни из своих аккаунтов в социальных сетях. Тем, кто будет фотографировать Бергюн, отныне грозит штраф в пять евро.

Директор по туризму Бергюна Марк-Андреа Барандун (Marc-Andrea Barandun) в беседе с порталом The Local признал, что подобный запрет частично является рекламной уловкой, призванной привлечь внимание к деревне. Вместе с тем он подчеркнул, что такая норма — это не шутка, ее действительно утвердила местная администрация. Барандун добавил, что штраф вряд ли будет применяться на практике.

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