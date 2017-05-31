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18:45 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

На месте бывших ларьков в Волгограде прорастают цветы

В городе продолжается благоустройство территорий, освободившихся в результате ликвидации незаконных киосков.

С наступлением тепла, сообщает ВДТВ со ссылкой на администрацию города, специалисты приступили к возрождению зеленых зон, высадке цветов, восстановлению пешеходных дорожек.

Работы ведутся во всех районах Волгограда. К примеру, в Краснооктябрьском районе под окнами дома № 12 по улице Титова работники районного МБУ «ЖКХ» демонтируют бетонное основание, оставшееся от павильона, проводят планировку территории и выравнивание грунта. В скором времени на этом месте администрация района обещает уложить брусчатку и установить малый архитектурный ансамбль.

На улице Таращанцев вплоть до малого проспекта Ленина будет полностью заменен тротуар протяженностью 500 метров. Здесь уже установлены новые бордюры.

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