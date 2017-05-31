Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
Как избавиться от боли в спине: советы
Суд принял решение по иску Батуриной к России на 33 млрд рублей
Джигурда сообщил, что Анисина потеряла ребенка
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
СМИ: в ДНР захвачен американский беспилотник с секретными данными
СМИ: подлодка РФ, не всплывая, атаковала ИГИЛ
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
СМИ узнали, почему принц Гарри стыдится своей невесты
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10Последний звонок-2017 в России
8«Суперлюди» Японии
9Теракт в Манчестере
17:32 (мск), источник: Sputnik.by

Шуневич: в МВД идет оптимизация, сокращена одна тысяча должностей

В начале 2017 года глава государства заявил, что МВД не уйдет от реформы, но «бездумного сокращения» численности милиционеров быть не должно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Более одной тысячи должностей сокращено в рамках оптимизации численности органов внутренних дел Беларуси, сообщил глава ведомства генерал-лейтенант майор милиции Игорь Шуневич.

Вопрос о том, чтобы провести оптимизацию структуры МВД поднял глава государства в начале 2017 года на совещании с министром Шуневичем в конце января.

Читайте также
В МВД рассказали подробности получения биометрических документов

«Мы не увольняем сотрудников в связи с оптимизацией, мы сокращаем должности, которые становятся вакантными. Так будет и в дальнейшем. В настоящее время сокращено более одной тысячи должностей», — сказал Шуневич, отвечая на вопросы журналистов в среду в Минске накануне совместного заседания обеих палат белорусского парламента.

Шуневич отметил, что 99% сокращения — это бывшие вакантные должности.

По его словам, органы внутренних дел смогли работать без этих «должностей».

Как ранее сообщал Sputnik, в начале процесса оптимизации в МВД Шуневич заявил, что будет создан особый отдел, который будут заниматься реформами «штата» МВД.

Министр также отметил, что целью оптимизации численности МВД станет освобождение милиции от несвойственных функций.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Самая необычная линейка в Гродно: прощались со школой до полуночи
Россия вышлет пятерых сотрудников дипмиссии Молдавии
Кудрин обнародовал программу развития России на семь лет вперед
Власти ДНР договорились с Киевом о прекращении огня
МЧС выпустило штормовое предупреждение для 22 субъектов РФ
Суд удовлетворил иск Усманова к Навальному
Трамп предложил разгадать значение слова из его твита
Экс-глава Удмуртии признался в получении взятки
Спорт
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Россияне вновь стали скупать квартиры в Лондоне
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь