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17:38 (мск), источник: Вести Иркутск

Костюм монстра-тиранида сшила для шествия в День города студентка из Шелехова

В образе монстра-тираниды шелеховчанка отправится на торжественное шествие в честь Дня рождения Иркутска.

Источник: Вести Иркутск

Спорим, вы так долго не одеваетесь. Чтобы надеть костюм монстра-тиранида из игры «Warhammer», нужно полчаса. К тому времени, когда всё готово, красавице внутри чудовища так жарко, что пар идёт изо рта. Но это, конечно, шутка:

— Вейп — желудочный зонд, чтобы испускать пар. Выглядит красиво.

Монстра студентка медицинского университета Елена Скрипина сшила вручную. Части тела собрала из утеплителя, поролона, папье-маше, светодиодных ламп и ткани. Костюм сделал девушку на 6 килограммов тяжелее и на 35 сантиметров выше.

— Как мышцы делать, всю анатомию. Это очень помогает на самом деле. Причём когда учишься в таких трудных местах, где нужно много времени проводить за чтением, хочется себя куда-то помимо этого девать, — говорит жительница Шелехова Елена Скрипина.

Походы по строительным магазинам за материалами для нового проекта — отдых для мастера. На тиранида у Елены ушло полгода и 15 тысяч рублей.

— В комментариях писали — ой, сколько это перед нами — 40 000, а, может, 80 000. Нет.
— Есть костюмы и дороже?
— Люди либо покупаю, либо не знают, какие брать материалы, берут самые дорогие. Это очень дёшево для такого костюма, — говорит жительница Шелехова Елена Скрипина.

В числе работ Елены — хищник из одноимённого фильма, герой игры «DotA 2», персонажи египетской мифологии, магистр Йода из «Звёздных войн». Костюмы дома у мастера долго не лежат. Их берут в прокат или покупают. Тиранида можно будет увидеть на шествии в Иркутске 3 июня. В День города по улице Карла Маркса пройдёт праздничная колонна. Елена пойдёт в команде от косплей-сообщества — людей, увлечённых перевоплощением в известных персонажей.

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