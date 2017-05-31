Костюм монстра-тиранида сшила для шествия в День города студентка из Шелехова

Спорим, вы так долго не одеваетесь. Чтобы надеть костюм монстра-тиранида из игры «Warhammer», нужно полчаса. К тому времени, когда всё готово, красавице внутри чудовища так жарко, что пар идёт изо рта. Но это, конечно, шутка:

— Вейп — желудочный зонд, чтобы испускать пар. Выглядит красиво.

Монстра студентка медицинского университета Елена Скрипина сшила вручную. Части тела собрала из утеплителя, поролона, папье-маше, светодиодных ламп и ткани. Костюм сделал девушку на 6 килограммов тяжелее и на 35 сантиметров выше.

— Как мышцы делать, всю анатомию. Это очень помогает на самом деле. Причём когда учишься в таких трудных местах, где нужно много времени проводить за чтением, хочется себя куда-то помимо этого девать, — говорит жительница Шелехова Елена Скрипина.

Походы по строительным магазинам за материалами для нового проекта — отдых для мастера. На тиранида у Елены ушло полгода и 15 тысяч рублей.

— В комментариях писали — ой, сколько это перед нами — 40 000, а, может, 80 000. Нет.

— Есть костюмы и дороже?

— Люди либо покупаю, либо не знают, какие брать материалы, берут самые дорогие. Это очень дёшево для такого костюма, — говорит жительница Шелехова Елена Скрипина.