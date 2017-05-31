Костюм монстра-тиранида сшила для шествия в День города студентка из Шелехова
В образе
В образе
Спорим, вы так долго не одеваетесь. Чтобы надеть костюм
— Вейп — желудочный зонд, чтобы испускать пар. Выглядит красиво.
Монстра студентка медицинского университета Елена Скрипина сшила вручную. Части тела собрала из утеплителя, поролона,
— Как мышцы делать, всю анатомию. Это очень помогает на самом деле. Причём когда учишься в таких трудных местах, где нужно много времени проводить за чтением, хочется себя
Походы по строительным магазинам за материалами для нового проекта — отдых для мастера. На тиранида у Елены ушло полгода и 15 тысяч рублей.
— В комментариях писали — ой, сколько это перед нами — 40 000, а, может, 80 000. Нет.
— Есть костюмы и дороже?
— Люди либо покупаю, либо не знают, какие брать материалы, берут самые дорогие. Это очень дёшево для такого костюма, — говорит жительница Шелехова Елена Скрипина.
В числе работ Елены — хищник из одноимённого фильма, герой игры «DotA 2», персонажи египетской мифологии, магистр Йода из «Звёздных войн». Костюмы дома у мастера долго не лежат. Их берут в прокат или покупают. Тиранида можно будет увидеть на шествии в Иркутске 3 июня. В День города по улице Карла Маркса пройдёт праздничная колонна. Елена пойдёт в команде от