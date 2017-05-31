По новой дороге Волжский-«Курумоч» до аэропорта можно доехать за 40 минут

Готовность автомобильной дороги Волжский — аэропорт «Курумоч», которая строится от нового терминала аэропорта до автодороги М-5 «Урал» в рамках подготовки к ЧМ-2018, составляет 65%, сообщает правительство Самарской области.

Согласно госконтракту компания-подрядчик ООО «СИТИ» должна завершить работы в декабре 2017 года.

По словам заместителя директора по строительству автомобильных дорог ООО «СИТИ» Алексея Михалева, строительство дороги идут по графику. На сегодняшний день полностью закончены подготовительные работы, завершаются работы по переустройству сетей. Земляные работы выполнены на 90%, устройство дорожной одежды выполнено примерно на 50%, работы по строительству путепровода через железную дорогу — на 60%. Уже полностью выполнены работы по строительству разворотной петли, расположенной сбоку от парковки у терминала аэропорта. На ряде других участков автомобильной дороги уже осуществляется временное движение автомобилей.

Общая толщина дорожной одежды составит порядка одного метра. «Сначала укладывается песчаный подстилающий слой, затем песчано-щебеночная смесь и дальше три слоя асфальтобетона», — пояснил Алексей Михалев.

Ширина новой четырехполосной автодороги составит 12 метров в каждую сторону, а в местах съездов ширина будет доходить до 16 метров. Через железную дорогу будет построен путепровод длиной 165 метров. В городской черте предусмотрены также тротуары и озеленение прилегающей части — высадка деревьев и кустарников.

После завершения работ дороге присвоят первую категорию и изменят схему организации дорожного движения. Новая автомобильная дорога будет более скоростной, в том числе за счет отсутствия пересечения с железнодорожным переездом в одном уровне. Согласно расчетам, примерное время в пути от аэропорта «Курумоч» до стадиона составит порядка 40 минут.

Часть старой автодороги, по которой осуществлялось движение от М-5 до аэропорта, будет частично демонтирована. На другой части расположится бесплатная парковка вместимостью больше 100 автомобилей.