1—9 июня на Дону пройдет рейд «Тонировка»
1 июня в Ростовской области стартует всероссийский целевой рейд «Тонировка».
1 июня в Ростовской области стартует всероссийский целевой рейд «Тонировка».
За нарушение правил затемнения стекол владельцам транспортных средств грозит штраф 500 рублей, а злостным нарушителям до 15 суток ареста, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.
Водителям напоминают, что тонировка автомобильных стекол ухудшает видимость, особенно в пасмурную погоду и в тёмное время суток.