1—9 июня на Дону пройдет рейд «Тонировка»

За нарушение правил затемнения стекол владельцам транспортных средств грозит штраф 500 рублей, а злостным нарушителям до 15 суток ареста, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

Водителям напоминают, что тонировка автомобильных стекол ухудшает видимость, особенно в пасмурную погоду и в тёмное время суток.