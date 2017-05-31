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18:50 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

1—9 июня на Дону пройдет рейд «Тонировка»

1 июня в Ростовской области стартует всероссийский целевой рейд «Тонировка».

За нарушение правил затемнения стекол владельцам транспортных средств грозит штраф 500 рублей, а злостным нарушителям до 15 суток ареста, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

Водителям напоминают, что тонировка автомобильных стекол ухудшает видимость, особенно в пасмурную погоду и в тёмное время суток.

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