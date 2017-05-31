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17:36 (мск), источник: ИА Татар-информ

Скончался почетный профессор Казанской консерватории Афзал Хайрутдинов

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). 29 мая на 94-м году жизни скончался виолончелист, заслуженный деятель искусств РСФСР и ТАССР, почетный профессор Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова, ветеран Великой Отечественной войны Афзал Хайрутдинов.

Правительство Республики Татарстан направило некролог в адрес родственников и близких усопшего. Под ним подписались Президент РТ Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, глава Дрожжановского района Александр Шадриков, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, писатель и депутат Госсовета РТ Разиль Валеев, ректор Казанской государственной консерватории Рубин Абдуллин.

Афзал Насрутдинович Хайрутдинов родился 3 января 1924 года в деревне Нижне-Чекурское Дрожжановского района ТАССР. В 1937 году после окончания семилетней школы поступил в Казанское музыкальное училище по классу виолончели.

В августе 1942 года А. Хайрутдинова призвали на военную службу. После прохождения подготовительных курсов в Суслонгеро-Сурокских военных лагерях он был направлен на фронт. Участвовал в битве за Сталинград, в боях на Курской дуге, в Белоруссии, Польше, Германии. Боевые заслуги А. Хайрутдинова отмечены орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

После демобилизации в 1945 году А. Хайрутдинов поступил в только что открытую Казанскую консерваторию (класс виолончели А. В. Броуна), которую окончил с отличием в 1950 году. Свое мастерство он совершенствовал в аспирантуре Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского под руководством профессоров С. М. Козолупова и М. Л. Ростроповича. Защитив в 1955 году кандидатскую диссертацию, А. Хайрутдинов стал первым среди татарских музыкантов с ученой степенью кандидата искусствоведения.

Асфан Хайрутдинов выступал с сольными концертами и в составе симфонических оркестров, исполнил 25 концертных программ. «За 60 лет работы в Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова Афзал Насрутдинович внес значительный вклад в развитие татарской и всей многонациональной музыкальной культуры республики, в подготовку высокопрофессиональных музыкантов», — говорится в некрологе.

Трудовые заслуги А. Хайрутдинова отмечены высокими государственными наградами. Он был трижды награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета ТАССР, орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», медалью «Ветеран труда», благодарственным письмом Президента Республики Татарстан.

«Музыкант-фронтовик А. Н. Хайрутдинов проявил себя как талантливый и высокоэрудированный музыкант, педагог с огромным опытом и высоким чувством долга. Афзал Насрутдинович Хайрутдинов пользовался высоким авторитетом и уважением в кругу музыкального сообщества. Светлая память о талантливом музыканте и педагоге, выдающемся человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в тексте.

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