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18:22 (мск), источник: Индикатор

У языка нашли «шестое чувство»

Американские и немецкие биологи выделили шестой вкус, который способны различать млекопитающие.

Источник: РИА "Новости"

О своем открытии и о том, что представляет собой «новый» вкус, они рассказали в журнале Nature Neuroscience.

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На данный момент ученые выделяют пять вкусов: сладкое, соленое, горькое, кислое и умами (вкус белковых веществ). В новом исследовании ученые назвали еще один — чувство воды. По их мнению, это исследование поможет понять, как животные отличают воду от других жидкостей, а также отвечает на вопрос, интересовавший людей с античности: имеет ли вода собственный вкус или же просто переносит вкус других веществ.

У насекомых и земноводных есть чувствительные к воде нервные клетки. Разные исследователи сообщали о том, что находили такие же у млекопитающих. Несколько исследований мозга человека показывают, что некоторые его области реагируют на воду.

В последнем исследовании ученые «отключали» у нокаутных мышей (то есть у мышей, некоторые гены которых искусственно «отключены») различные типы вкусовых рецепторов, после чего прополаскивали им рот водой, наблюдая за тем, какие клетки реагируют.

Оказалось, что на воду отзываются те же рецепторы, что и на кислое. Мыши, у которых они были «отключены», тратили больше времени, чтобы различить воду и безвкусную силиконовую жидкость.

После этого авторы исследования попробовали искусственно активизировать рецепторы методами оптогенетики. Они вывели мышей со светочувствительными белками в чувствительных к кислому рецепторах, в результате чего эти клетки реагировали на свет лазера определенной длины волны, вызывая ощущения, похожие на вкус воды. В результате томимые жаждой животные лизали оптоволокно, создававшее иллюзию жидкости.

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