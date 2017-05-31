У языка нашли «шестое чувство»

О своем открытии и о том, что представляет собой «новый» вкус, они рассказали в журнале Nature Neuroscience.

На данный момент ученые выделяют пять вкусов: сладкое, соленое, горькое, кислое и умами (вкус белковых веществ). В новом исследовании ученые назвали еще один — чувство воды. По их мнению, это исследование поможет понять, как животные отличают воду от других жидкостей, а также отвечает на вопрос, интересовавший людей с античности: имеет ли вода собственный вкус или же просто переносит вкус других веществ.

У насекомых и земноводных есть чувствительные к воде нервные клетки. Разные исследователи сообщали о том, что находили такие же у млекопитающих. Несколько исследований мозга человека показывают, что некоторые его области реагируют на воду.

В последнем исследовании ученые «отключали» у нокаутных мышей (то есть у мышей, некоторые гены которых искусственно «отключены») различные типы вкусовых рецепторов, после чего прополаскивали им рот водой, наблюдая за тем, какие клетки реагируют.