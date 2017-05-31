У языка нашли «шестое чувство»
Американские и немецкие биологи выделили шестой вкус, который способны различать млекопитающие.
Американские и немецкие биологи выделили шестой вкус, который способны различать млекопитающие.
О своем открытии и о том, что представляет собой «новый» вкус, они рассказали в журнале Nature Neuroscience.
На данный момент ученые выделяют пять вкусов: сладкое, соленое, горькое, кислое и умами (вкус белковых веществ). В новом исследовании ученые назвали еще один — чувство воды. По их мнению, это исследование поможет понять, как животные отличают воду от других жидкостей, а также отвечает на вопрос, интересовавший людей с античности: имеет ли вода собственный вкус или же просто переносит вкус других веществ.
У насекомых и земноводных есть чувствительные к воде нервные клетки. Разные исследователи сообщали о том, что находили такие же у млекопитающих. Несколько исследований мозга человека показывают, что некоторые его области реагируют на воду.
В последнем исследовании ученые «отключали» у нокаутных мышей (то есть у мышей, некоторые гены которых искусственно «отключены») различные типы вкусовых рецепторов, после чего прополаскивали им рот водой, наблюдая за тем, какие клетки реагируют.
После этого авторы исследования попробовали искусственно активизировать рецепторы методами оптогенетики. Они вывели мышей со светочувствительными белками в чувствительных к кислому рецепторах, в результате чего эти клетки реагировали на свет лазера определенной длины волны, вызывая ощущения, похожие на вкус воды. В результате томимые жаждой животные лизали оптоволокно, создававшее иллюзию жидкости.