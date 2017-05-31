На пляжи Самары начали завозить песок

В Самаре началась подготовка городских пляжей к началу купального сезона, сообщает администрация областного центра.

Со всех пляжей уже вывезен собранный там мусор и начался завоз свежего песка, который обновляется один раз в год перед началом купального сезона. В начале недели был завезен песок на I и II очереди набережной. Сегодня песок завезли на пляж в районе Загородного парка.

Всего планируется завезти более 15 тысяч тонн песка на восемь береговых зон, после чего песок разравняют, установят скамейки, зонты, биотуалеты, приспособления для мытья ног и другое пляжное оборудование. Для предотвращения загрязнения возле муниципальных пляжей будут установлены контейнеры для сбора бытового мусора, на самих пляжах — урны.

Акватории пляжей обследуют водолазы с целью промера глубин и очистке дна от посторонних предметов — бутылок, банок, крупных камней, мусора и т. д.

В этом году будет обустроено семь городских пляжей: на I, II очередях набережной, на спуске улицы Советской Армии, Барбошиной поляне, возле СФГУП «Санаторий Можайский», возле Загородного парка и в Красноглинском районе.

Кроме того, на период проведения молодежного форума «iВолга» и фестиваля авторской песни им. В. Грушина планируется дополнительно оборудовать пляж в районе Фестивальной поляны.

Пляж в районе IV очереди самарской набережной в этом сезоне оборудоваться не будет. На этот участок доступ отдыхающих временно ограничивается в связи с ведущейся реконструкцией в рамках подготовки к ЧМ-2018.

На городских пляжах будут организованы места купания для детей и взрослых, не умеющих плавать, с глубиной 1,2 м, с ограждением зоны купания как на воде, так и на песке. Детские пляжи откроются в районе I очереди набережной и на береговой зоне под спуском по улице Советской Армии.

На пляже I очереди набережной в районе спуска по улице Некрасовской будет оборудована пляжная зона для маломобильных групп населения с укладкой настила из твердого покрытия. Здесь установят специальные раздевалки и туалеты, поручни для схода в воду, организуют дежурство волонтеров. В настоящее время прорабатываются нюансы с учетом пожеланий общественных организаций инвалидов.

Особое внимание уделяется безопасности отдыхающих. Так, на территории всех пляжей планируется установить 78 стоек со спасательными кругами. На всех официальных пляжах начиная с 15 июня и по 15 сентября с 10:00 до 21:00 будут работать девять стационарных спасательных постов и трех мобильных поста, которые будут функционировать там, где наибольшее количество отдыхающих. Один такой пост устроят в районе Фестивальной поляны во время проведения фестиваля авторской песни им. В. Грушина и молодежного форума «iВолга.

Во время купального сезона вода на пляжах будет проверяться на качество по микробиологическим показателям — еженедельно, по паразитологическим и санитарно-гигиеническим показателям — один раз в месяц. В случае несоответствий воды нормам на спасательных постах будут устанавливаться информационные предупредительные аншлаги и вывешиваться черный шар.

Также в течение всего купального сезона будет проводиться очистка дна акватории пляжей от посторонних предметов и ежедневная двухразовая уборка территории пляжей с вывозом мусора. В случае установления жаркой погоды и увеличения количества отдыхающих соответственно увеличится и кратность уборки.

Во избежание распространения инфекционных заболеваний выгул на пляжах домашних животных запрещен.

Начало официального купального сезона в Самаре запланировано на 15 июня.