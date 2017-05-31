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18:54 (мск), источник: РИАЦ

Летом в Волгоградской области будут работать 724 детских оздоровительных учреждения

31 мая губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в видеоселекторном совещании по вопросам организации летней оздоровительной кампании, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В регионе кампания стартовала 29 мая. Для координации работы по организации детского отдыха в регионе создана областная межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Росздравнадзора, полиции, органов исполнительной власти и местного самоуправления, профсоюзов.

Приоритетом в работе всех ведомств остается безопасность детей. На сегодняшний день проведена обработка 562 гектаров территории лагерей и прилегающих зон от клещей; работники детских учреждений прошли специальное обучение, а также медицинские осмотры — все организации получили паспорта безопасности.

Всего в летний период на территории региона будут работать 724 детских оздоровительных учреждения, в их числе 33 детских оздоровительных лагеря, три санаторно-оздоровительных, 680 лагерей с дневным пребыванием на базе школ, лицеев и гимназий. За это время отдохнут и поправят здоровье более 94 тысячи детей. Всего в течение года оздоровительный отдых будет обеспечен для 149 тысяч школьников региона, что составляет 55% от их общего количества. В этом году будет организовано 33 профильных смены патриотической, спортивной, творческой, лидерской направленности. Также запланировано проведение традиционного областного специализированного лагеря отдыха и творческой реабилитации 85 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, школьники и сотрудники учреждений примут участие в мероприятиях, приуроченных к Году экологии, — во всех лагерях пройдет тематический день бережного отношения к природе, а волонтерское движение «Эколята» проведут для детей уроки и мастер-классы.

Напомним, в 2017 году более 300 тысяч жителей Волгоградской области примут участие в реализации различных проектов экологической направленности.

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