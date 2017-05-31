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18:19 (мск), источник: РИА Новости

В ФРГ суд отказал женщине в доступе к аккаунту ее погибшей дочери

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Суд в Германии отказал женщине, требовавшей предоставить доступ к аккаунту в Facebook ее погибшей дочери.

Источник: РИА Новости

По данным агентства Рейтер, 15-летняя девочка погибла в 2012 году, попав под состав берлинского метро. Мать хотела получить доступ к ее страничке в Facebook, чтобы узнать, не являлся ли этот инцидент самоубийством.

Суд первой инстанции удовлетворил требование женщины, посчитав, что контакты погибшей девочки в социальных сетях переходят к ней, согласно действующему в ФРГ наследственному праву.

Однако Facebook отказался исполнять постановление и обжаловал его. Апелляционный суд в среду поддержал руководство социальной сети, отметив, что право на частную жизнь действует также для средств электронной коммуникации.

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