В ФРГ суд отказал женщине в доступе к аккаунту ее погибшей дочери

По данным агентства Рейтер, 15-летняя девочка погибла в 2012 году, попав под состав берлинского метро. Мать хотела получить доступ к ее страничке в Facebook, чтобы узнать, не являлся ли этот инцидент самоубийством.

Суд первой инстанции удовлетворил требование женщины, посчитав, что контакты погибшей девочки в социальных сетях переходят к ней, согласно действующему в ФРГ наследственному праву.

Однако Facebook отказался исполнять постановление и обжаловал его. Апелляционный суд в среду поддержал руководство социальной сети, отметив, что право на частную жизнь действует также для средств электронной коммуникации.