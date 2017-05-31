В Шымкенте в честь Рамадана воду и продукты раздавали на улицах

В Шымкенте молодые люди раздали прохожим воду и финики для разговения — ауыз ашар. Таким образом молодежь Шымкента решила призвать всех жителей совершать добрые дела, передает NUR.KZ.

Ребята раздали около трехсот бутылок воды и 20 коробок фиников. К слову, раздавать воду и финики начали в 20:30 — перед началом разговения в священный для мусульман месяц Рамадан.

Не оставили в стороне таксистов, полицейских, пеший отряд и работников по очистке улиц. Воду и финики раздавали не только мусульманам. Удалить жажду мог каждый желающий.