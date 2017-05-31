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19:03 (мск), источник: Nur.kz

В Шымкенте в честь Рамадана воду и продукты раздавали на улицах

Взять питье и еду мог любой желающий.

В Шымкенте молодые люди раздали прохожим воду и финики для разговения — ауыз ашар. Таким образом молодежь Шымкента решила призвать всех жителей совершать добрые дела, передает NUR.KZ.

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Ребята раздали около трехсот бутылок воды и 20 коробок фиников. К слову, раздавать воду и финики начали в 20:30 — перед началом разговения в священный для мусульман месяц Рамадан.

Не оставили в стороне таксистов, полицейских, пеший отряд и работников по очистке улиц. Воду и финики раздавали не только мусульманам. Удалить жажду мог каждый желающий.

«Наша цель — сделать добро и призвать к тому, чтобы люди добро совершали. Может, кто-то идет с работы и не успевает совершить разговение, а, может, кто-то просто хочет пить. Мы обращаемся ко всем, чтоб все помогали друг другу», — сообщила одна из активисток Кундуз Сатенова.

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