В Шымкенте в честь Рамадана воду и продукты раздавали на улицах
Взять питье и еду мог любой желающий.
Взять питье и еду мог любой желающий.
В Шымкенте молодые люди раздали прохожим воду и финики для разговения — ауыз ашар. Таким образом молодежь Шымкента решила призвать всех жителей совершать добрые дела, передает NUR.KZ.
Ребята раздали около трехсот бутылок воды и 20 коробок фиников. К слову, раздавать воду и финики начали в 20:30 — перед началом разговения в священный для мусульман месяц Рамадан.
Не оставили в стороне таксистов, полицейских, пеший отряд и работников по очистке улиц. Воду и финики раздавали не только мусульманам. Удалить жажду мог каждый желающий.
«Наша цель — сделать добро и призвать к тому, чтобы люди добро совершали. Может,