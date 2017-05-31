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21:25 (мск), источник: Sputnik.by

Рябов о лете-2017: ждем несколько волн жары

Синоптики уточняют: продолжительных жарких периодов не будет — жара продержится максимум неделю.

Источник: Reuters

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Лето в текущем году ожидается немного теплее обычного — среднесезонная температура будет на полградуса выше средних значений, сообщил Sputnik в среду начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Ранее синоптики предупредили белорусов, что от первых дней июня ждать жары не стоит — будет прохладно и дождливо, однако уже на выходных 3 и 4 июня погода наладится.

«Лето 2017 года будет немного теплее обычного: среднесезоная температура воздуха на большей части страны ожидается на 0,5°С, а по юго-западной половине на 1 °C выше нормы», — сказал Рябов.

По его словам, при этом количество осадков будет меньше нормы, но возможны и ливни, которые будут сопровождаются грозами, градом и шквалами.

«Ожидаются несколько волн жары продолжительностью не более одной недели», — уточнил синоптик.

В июне и июле, по словам Рябова, будет тепло — среднемесячные температуры окажутся выше нормы на 0,5−1°С, но дождей ожидается меньше обычного. Август, по информации специалиста, также порадует теплой погодой — в среднем температура будет на 1 °C выше, чем обычно. При этом последний месяц лета не станет засушливым — ожидается, что уровни осадков будут в пределах средних значений, а по южной части Беларуси даже выше нормы.

Комментарии
1
Сигурд Ярроу
Нельзя сказать точно - автор или насмехается над всеми или это действительно таков его уровень? Идёт на наших глазах климатическая катастрофа! А нам пишут, мол "лето порадует"... Кого? И чем? Жарой +30 и сухим ветром? А как урожаи себя чувствуют при этом? Тоже радуются?
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