Рябов о лете-2017: ждем несколько волн жары

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Лето в текущем году ожидается немного теплее обычного — среднесезонная температура будет на полградуса выше средних значений, сообщил Sputnik в среду начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Ранее синоптики предупредили белорусов, что от первых дней июня ждать жары не стоит — будет прохладно и дождливо, однако уже на выходных 3 и 4 июня погода наладится.

«Лето 2017 года будет немного теплее обычного: среднесезоная температура воздуха на большей части страны ожидается на 0,5°С, а по юго-западной половине на 1 °C выше нормы», — сказал Рябов.

По его словам, при этом количество осадков будет меньше нормы, но возможны и ливни, которые будут сопровождаются грозами, градом и шквалами.

«Ожидаются несколько волн жары продолжительностью не более одной недели», — уточнил синоптик.

В июне и июле, по словам Рябова, будет тепло — среднемесячные температуры окажутся выше нормы на 0,5−1°С, но дождей ожидается меньше обычного. Август, по информации специалиста, также порадует теплой погодой — в среднем температура будет на 1 °C выше, чем обычно. При этом последний месяц лета не станет засушливым — ожидается, что уровни осадков будут в пределах средних значений, а по южной части Беларуси даже выше нормы.