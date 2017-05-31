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22:16 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Пятилетний ребенок выиграл суд у взрослого мужчины, который обвинил его в ДТП

Пятилетний ребенок сегодня выиграл суд у взрослого мужчины, который обвинил детсадовца в ДТП.

апомним, год назад стало известно, что первая инстанция признала, маленький Артем Кузнецов упав с велосипеда мог головой помять машину и причинить владельцу ущерб. Возмещать его родители не стали. А написали жалобу, заявив, что это невозможно.

И вот повторная экспертиза это подтвердила. Суд отказал в требованиях хозяину внедорожника.

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