Пятилетний ребенок выиграл суд у взрослого мужчины, который обвинил его в ДТП

апомним, год назад стало известно, что первая инстанция признала, маленький Артем Кузнецов упав с велосипеда мог головой помять машину и причинить владельцу ущерб. Возмещать его родители не стали. А написали жалобу, заявив, что это невозможно.

И вот повторная экспертиза это подтвердила. Суд отказал в требованиях хозяину внедорожника.