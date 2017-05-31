Пятилетний ребенок выиграл суд у взрослого мужчины, который обвинил его в ДТП
Пятилетний ребенок сегодня выиграл суд у взрослого мужчины, который обвинил детсадовца в ДТП.
Пятилетний ребенок сегодня выиграл суд у взрослого мужчины, который обвинил детсадовца в ДТП.
апомним, год назад стало известно, что первая инстанция признала, маленький Артем Кузнецов упав с велосипеда мог головой помять машину и причинить владельцу ущерб. Возмещать его родители не стали. А написали жалобу, заявив, что это невозможно.
И вот повторная экспертиза это подтвердила. Суд отказал в требованиях хозяину внедорожника.