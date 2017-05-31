Путин оценил успехи российских мультипликаторов

«В такой яркой, талантливой, красивой форме вы учите детей понимать жизнь, отличать правду ото лжи, добро от зла, это просто важнейшая задача», — сказал глава государства. При этом Путин отметил, что анимационные фильмы смотрят не только дети.

По его словам, он знает и о трудностях отрасли. «Но все-таки наша мультипликация отвоевывает свое место в отечественном кинематографе: здесь, в нашей стране, а также занимает все активнее и настойчивее позиции в мировом кинематографе», — подчеркнул президент.

По данным агентства, во встрече с российским президентом приняли участие представители ведущих мультипликационных студий. Мероприятие было посвящено проблемам и перспективам развития анимационной индустрии в России.

В начале апреля Владимир Путин рассказал, что, по его мнению, каждый россиянин должен посмотреть советский мультфильм «Ну, погоди». Отвечая на замечание о том, что в мультфильме есть пропаганда табакокурения, он отметил, что она сейчас есть практически везде.