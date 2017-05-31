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20:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин оценил успехи российских мультипликаторов

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских мультипликационных студий отметил успехи отрасли. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 31 мая.

Источник: РИА "Новости"

«В такой яркой, талантливой, красивой форме вы учите детей понимать жизнь, отличать правду ото лжи, добро от зла, это просто важнейшая задача», — сказал глава государства. При этом Путин отметил, что анимационные фильмы смотрят не только дети.

Видео
Путин доволен успехами российской мультипликации

По его словам, он знает и о трудностях отрасли. «Но все-таки наша мультипликация отвоевывает свое место в отечественном кинематографе: здесь, в нашей стране, а также занимает все активнее и настойчивее позиции в мировом кинематографе», — подчеркнул президент.

По данным агентства, во встрече с российским президентом приняли участие представители ведущих мультипликационных студий. Мероприятие было посвящено проблемам и перспективам развития анимационной индустрии в России.

В начале апреля Владимир Путин рассказал, что, по его мнению, каждый россиянин должен посмотреть советский мультфильм «Ну, погоди». Отвечая на замечание о том, что в мультфильме есть пропаганда табакокурения, он отметил, что она сейчас есть практически везде.

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