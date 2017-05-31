В Челябинске откроются пять пляжей из девяти

Центр активного отдыха «Русские забавы» на 1-м километре Западного шоссе по заключению Госинспекции по маломерным судам не предназначен для купания. А на пляже на озере Первом, а также на «Прибое» пока не создана необходимая инфраструктура.

— Безопасность людей для нас всегда на первом месте, поэтому к местам массового отдыха предъявляются высокие требования, — пояснил градоначальник Евгений Тефтелев. — На всех открытых пляжах подготовлены акватории, огорожены места для купания детей, начали работать спасательные посты или мобильные группы патрулирования.

В этом году курс обучения прошли более полусотни спасателей. В их арсенале весельные и моторные лодки, спасательные круги, комплекты для ныряния за пострадавшими, аптечки первой помощи и средства связи. Однако отдыхающим советуют не пренебрегать элементарными методами безопасности.

Контакт.

Телефоны службы спасения Челябинска: 051 или 263−16−16.

А как у соседей?

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендовало купаться только в озере Щучье в Тавдинском районе. Санитарные врачи исследовали воду в более чем 20 водоемах региона и пришли к выводу, что только в Щучье можно окунаться, не опасаясь подхватить кишечную инфекцию.