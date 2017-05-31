В Челябинске откроются пять пляжей из девяти
Готовы к приему отдыхающих четыре пляжа на Шершневском водохранилище («Городской», «Западный», «Белый парус» и «Ясень»), а также пляж «Солнечный берег» на озере Смолино.
Готовы к приему отдыхающих четыре пляжа на Шершневском водохранилище («Городской», «Западный», «Белый парус» и «Ясень»), а также пляж «Солнечный берег» на озере Смолино.
Центр активного отдыха «Русские забавы» на 1-м километре Западного шоссе по заключению Госинспекции по маломерным судам не предназначен для купания. А на пляже на озере Первом, а также на «Прибое» пока не создана необходимая инфраструктура.
— Безопасность людей для нас всегда на первом месте, поэтому к местам массового отдыха предъявляются высокие требования, — пояснил градоначальник Евгений Тефтелев. — На всех открытых пляжах подготовлены акватории, огорожены места для купания детей, начали работать спасательные посты или мобильные группы патрулирования.
В этом году курс обучения прошли более полусотни спасателей. В их арсенале весельные и моторные лодки, спасательные круги, комплекты для ныряния за пострадавшими, аптечки первой помощи и средства связи. Однако отдыхающим советуют не пренебрегать элементарными методами безопасности.
Контакт.
Телефоны службы спасения Челябинска: 051 или 263−16−16.
А как у соседей?
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендовало купаться только в озере Щучье в Тавдинском районе. Санитарные врачи исследовали воду в более чем 20 водоемах региона и пришли к выводу, что только в Щучье можно окунаться, не опасаясь подхватить кишечную инфекцию.