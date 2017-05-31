В Слуцке собака трогательно пыталась спасти сбитого машиной кота

Вчера утром в районе вокзала в Слуцке машина сбила перебегавшего дорогу кота.

После этого собака защищала его от ехавших автомобилей, стоя возле смертельно раненого друга. А затем оттянула кота на обочину и зализывала ему раны. Спасти его, впрочем, не удалось. Кот не выжил, пишет издание Інфа-Кур’ер.

То, как собака пыталась помочь коту, попало на камеру фотографа.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.