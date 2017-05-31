МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 регионах России
МОСКВА, 31 мая, РИА ФедералПресс. МЧС сообщает, что в 22 областях и республиках России в ночь на 1 июня ожидается шквалистый ветер с порывами до 24 м/с.
МОСКВА, 31 мая, РИА ФедералПресс. МЧС сообщает, что в 22 областях и республиках России в ночь на 1 июня ожидается шквалистый ветер с порывами до 24 м/с.
Согласно сообщению
С 31 мая по 1 июня на данных территориях ожидаются обильные осадки, местами с грозами, возможен град, а также усиление ветра до 24 м/с. Все подразделения МЧС России приведены в режим повышенной готовности.
«ЦРЦ МЧС России рекомендует населению не покидать свои дома без крайней необходимости, отказаться от использования личного автотранспорта, избегать нахождения вблизи широкоформатных конструкций, при необходимости оказания помощи сообщать по телефонам экстренных служб спасения — 101», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве.