МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 регионах России

Согласно сообщению пресс-службы Центрального регионального центра МЧС, 31 мая Гидрометцентр выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий в ряде областей Центрального и Приволжского региона. В зону неблагоприятных явлений попадают: Белгородская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Курская, Московская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, Ярославская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, а также Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан и Пермский край.

С 31 мая по 1 июня на данных территориях ожидаются обильные осадки, местами с грозами, возможен град, а также усиление ветра до 24 м/с. Все подразделения МЧС России приведены в режим повышенной готовности.

«ЦРЦ МЧС России рекомендует населению не покидать свои дома без крайней необходимости, отказаться от использования личного автотранспорта, избегать нахождения вблизи широкоформатных конструкций, при необходимости оказания помощи сообщать по телефонам экстренных служб спасения — 101», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве.