Белый дом об опечатке Трампа в Twitter: люди знают, что он имел в виду

Отвечая на вопрос журналистов, следит ли кто-то за страницей Трампа в Twitter и почему данное сообщение с опечаткой находилось в микроблоге президента пять часов, Спайсер сказал: «Люди точно знают, что он имел в виду».

Этот комментарий вызвал смех у журналистов, находящихся на брифинге в Белом доме.

Ранее опечатка Трампа в одном из его новых сообщений в Twitter вызвала бурную реакцию пользователей интернета. «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе», — написал он после полуночи по вашингтонскому времени, так и не закончив свою мысль. Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее.

Непонятное слово covfefe, которое появилось в Twitter Трампа в результате опечатки, за день стало самым популярным хештегом в американском сегменте Twitter.

В разделе актуальных тем в Twitter в США на первом месте стоит хештег #covfefe. «Люди пытаются понять, что имел в виду Трамп, когда написал «негативное covfefe в прессе», — говорится в описании хештега.