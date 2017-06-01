СМИ: в Лас-Вегасе безработный молодой воронежец выиграл в покер 200 000 долларов

О крупном выигрыше нашего земляка рассказали сразу несколько крупных изданий, в том числе «Известия», телеканал «360» и другие СМИ. Сообщается, что молодого человека зовут Максим, ему 23 года, он нигде не работает, однако является профессиональным игроком в покер, который, судя по всему, приносит ему неплохие доходы.

Так, будучи профессиональным покеристом, парень некоторое время назад отправился в мировую столицу игорного бизнеса, Лас-Вегас, в одном из казино которого нашего земляка и посетила удача. СМИ уточняют, что молодой человек выбрал для игры в покер кэш-стол, то есть тот, где игру можно начать или заканчивать в любой момент. По словам самого Максима, он зашел в игру с суммой в 10 000, далее играли по блайндам с начальной ставкой 25/55 долларов. Наибольшую сумму он поднял в олл-ин — то есть в той особой ситуации, когда участник игры ставит на кон (или как говорят покеристы, «выставляется») все свои фишки, то есть фактически идет ва-банк. Выставленная игроком пара устояла, что принесло ему около 100 000 долларов сразу.

Всего же воронежец выиграл более 200 000 долларов, что, в соответствии с нынешним курсом валют, составляет более 11,34 миллионов рублей.