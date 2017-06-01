СМИ: в Лас-Вегасе безработный молодой воронежец выиграл в покер 200 000 долларов
В СМИ появилась информация о молодом безработном из Воронежа, который выиграл в казино
В СМИ появилась информация о молодом безработном из Воронежа, который выиграл в казино
О крупном выигрыше нашего земляка рассказали сразу несколько крупных изданий, в том числе «Известия», телеканал «360» и другие СМИ. Сообщается, что молодого человека зовут Максим, ему 23 года, он нигде не работает, однако является профессиональным игроком в покер, который, судя по всему, приносит ему неплохие доходы.
Так, будучи профессиональным покеристом, парень некоторое время назад отправился в мировую столицу игорного бизнеса,
Всего же воронежец выиграл более 200 000 долларов, что, в соответствии с нынешним курсом валют, составляет более 11,34 миллионов рублей.