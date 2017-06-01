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08:37 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронеж готовится принять самые зрелищные лётные состязания — «Авиадартс»

«Авиадартс» возвращается в Воронеж. 14 июня в нашем городе стартует всероссийский этап лётных состязаний.

Обещают, будут новые номинации — в частности, добавилась разведывательная авиация. Для зрителей кульминация — традиционное шоу «Авиамикс» с участием пилотажных групп и бомбометанием. На полигоне Погоново самолёты рассекают уже сейчас — только по земле.

На полигоне Погоново сейчас заняты «авиастроением». Из корпусов, крыльев и шасси собирают «Альбатросов». Учебно-боевые L-39 отлетали своё в Борисоглебске. Сюда 18 самолётов прибыли частями. Этот оказался почти целым — нет двигателя, но все приборы на месте. Его отдадут детскому экипажу — на «Авиадартсе» борт станет объектом для фото.

Метеонаблюдатель Евгений Ковалёв ради этого временно в авиастроителя переквалифицировался. Говорит, держится самолёт на болтах, а для самой точной операции нужна тяжелая техника.

Евгений Ковалёв, метеонаблюдатель-вычислитель:

«Состыковать крылья с самим корпусом — очень сложно. Нужен опытный крановщик, чтобы там попасть, всё подогнать, чтобы не помялось ничего. Первый мы собирали дня два, наверное. А потом как-то хоп, хоп, хоп — как конвейер. До обеда — один, после обеда там тоже один-два».

Тут их ждёт последний бой — большинство из доставленных самолётов разбомбят свои же. Правда, эти борта пока мишени запасные. Главный удар лучших лётчиков страны примут два десятка таких же чешских L-ок и 25-тых МиГов. Их по очереди буксируют на позиции. Тут уже самолёты, кренясь, грохочут по полю, цепляя кроны, преодолевает все ухабы.

На мишенном поле все цели белы. Их специально так красят, чтобы для лётчиков сверху выглядели контрастней. Заметней их делает и опашка. Заодно борозды остановят огонь, если от ракет и бомб загорится ковыль. Тут построили и такие «бочки с топливом». Чтобы после авианалёта восстанавливать их было легче, большая часть конструкций из старых парашютов.

Евгения Соседко, журналист:

«Сами мишени, конечно, тоже меняются. На этот раз лётчикам предложат разбомбить целый нефтеперерабатывающий завод с бензовозами — вот такими — фанерными. Отдельные задания уже создаются для международного этапа “Авиадартса”, в этом году он пройдёт в Поднебесной. Китайцы уже придумали мишень — сверху она выглядит, как прямоугольник. По самым краям лишь пара единиц техники — это такой тест на точность».

Точность российских экипажей воронежцы оценят в первых рядах. На полигоне готовятся принять сразу до 20 тысяч зрителей Авиадартса. Самые взрывные моменты они увидят, словно на ладони. Трансляция будет на 2 экранах. Попадания и промахи летчиков запишет специальный комплекс.

Игорь Зацепин, начальник отдела главного командования ВКС:

«С помощью 20 камер будет транслировать в прямом реальном времени, всё на мониторы отображать и передавать информацию в Москву. И для контроля, и для людей, чтобы те моменты и удалённые мишени, которые невозможно будет как следует рассмотреть на территории полигона, они будут приближаться за счёт камеры».

А вот дорога к «Авиадартсу» в Воронеже теперь точно будет протоптанной. Как следствие — без пробок. Просёлочный путь на полигон военные обещают засыпать щебёнкой.

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