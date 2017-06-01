Мангистауские врачи выхаживают Дюймовочку

Малышку, появившуюся на свет раньше срока на целых четыре месяца, в роддоме шутя прозвали Дюймовочкой — ее рост всего 28 сантиметров, сообщает КТК.

Сейчас малышка Риза весит почти килограмм. Мама девочки, 37-летняя Айжан Саденова, признается, что когда впервые увидела свою малышку, боялась до нее даже дотронуться.

«Сначала я испугалась, было страшно брать на руки. А сейчас привыкла, не боюсь. Назвала я дочку Риза в благодарность небесам, ведь это мой первый долгожданный ребенок, а в браке я уже семь лет, — отметила Айжан Саденова.

Решение — оперировать на шестом месяце беременности — врачи приняли, чтобы спасти женщину, у которой поднялось критически высокое давление.

«Ухаживают за нашими девочками медсестры, высококвалифицированные девочки, добрые, отзывчивые девочки. Работают здесь только самые опытные медсестры, именно в отделение интенсивной терапии берут только опытных медсестер», — рассказала завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных перинатального центра Мангистауской области Алия Тасирова.

Малышей весом от 500 граммов в Казахстане с 2008 года считают живорожденными. Таких детей, как отмечают врачи, в последние годы появляется на свет все больше. Выхаживать недоношенных малышей врачам помогают волонтеры клуба «28 петель». Название клуб получил неслучайно, ведь именно 28 петель набирается при вязании детского носочка.