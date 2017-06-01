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00:57 (мск), источник: РИА Новости

Клинтон пошутила, что Трамп отправил в Twitter «тайное послание русским»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Хиллари Клинтон, проигравшая Дональду Трампу президентские выборы 2016 года, в шутку предположила, что загадочная опечатка Трампа в Twitter — «тайное послание русским», пишет газета Hill.

Источник: Reuters
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«Я подумала, что это тайное послание русским», — сказала Клинтон в ходе Code Conference в Калифорнии. «У вас недостаточный уровень допуска, чтобы знать, что такое covfefe», — добавила она, обращаясь к аудитории.

В среду Трамп написал «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе», не закончив свою мысль. Судя по всему, предполагалось слово coverage («освещение»). Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее.

Загадочное слово covfefe за день стало самым популярным хештегом в американском Twitter. Между тем, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил: «Я думаю, президент и узкая группа людей точно знают, о чем шла речь».

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