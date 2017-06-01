Питомец ветеринарной клиники спас восемь жизней

— Когда на лечение приносят котят и щенков, они пищат от страха и недостатка внимания. Люцик садится около их клетки и о чем-то с ними общается. Так что сначала он примерил на себя роль антидепрессанта, — говорят в клинике.

Маленького черного котенка подбросили под дверь квартиры ветеринара три года назад. По всем признакам зверь упал с большой высоты или его ударили дверью, у него был поврежден позвоночник.

— Обычно таких животных усыпляют. Кот не мог встать и не чувствовал боль в нижних конечностях из-за травмы поясничного и крестцового отделов позвоночника. Шансы на выздоровление у таких пациентов крайне низкие, но мы попробовали, — говорит ветеринар-терапевт Анастасия Лузина.

Черный как смоль кот первое время кусался и царапался, отчего и заслужил грозное имя Люцифер. Но вскоре пообвыкся и, видимо, понял, что врачи желают ему только добра. Стал ласковым и теперь трется о колени совсем незнакомых людей. Соответственно поменялось и имя.

— Из-за травмы он иногда может принимать совсем причудливые позы, по-особому передвигается, так что иногда мы называем Люцика кот-паук, — говорят врачи.

Один из профилей клиники — переливание крови. В базе есть немало животных, которые могут стать донорами, к тому же это платная услуга. При проведении такой процедуры хозяин пострадавшего животного оплатит донорский материал владельцу питомца, чью кровь будут переливать. Однажды в клинику поступила кошка в очень плохом состоянии. Обзванивать доноров и ждать их прибытия было некогда. И тут в коридоре мяукнул Люцик.

Выхода не оставалось. К тому же Люцик почти идеальный донор: ежегодно проходит диспансеризацию, сдает анализы крови и проходит УЗИ, всегда под присмотром врачей, постоянно занимается спортом и усердно устраивает пробежки по клинике.

— Донацию Люцик перенес спокойно. За одну процедуру берется от 20 до 40 мл крови, и повторять забор материала можно раз в несколько месяцев. Ну, а после такого подвига получил усиленное питание, — говорит Анастасия Лузина.

После такого большого дела сотрудники клиники поняли, что Люцик — Кот с большой буквы. Животное перевели в штат клиники и нарекли медбратом. В бюджете больницы даже появилась строчка: на питание Люцика. Более того, на сайте клиники кот завел блог, где рассказывал о своих приключениях.

Люцик сдал кровь восемь раз и спас столько же кошачьих жизней. Больше эта и не без того гордая цифра пока быть не может: после донации животное должно восстановиться. «А Люцик у нас хоть добрый, но не резиновый», — поясняют врачи. Процедуру он переносит даже без анестезии.

Кстати.