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03:29 (мск), источник: ДЕЙТА

За детьми в Приморском крае этим летом будут следить

За безопасностью всех детей в Приморье будут следить серьезнее, об этом сообщает ИА «Дейта».

Как стало известно на совещании по вопросам организации детского отдыха и оздоровления, которое провел председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, этим летом особое внимание уделят всем детям.

Так, по заявлению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, принявшего участие в совещании, в крае будут следить за безопасностью отдыхающих в лагере и оставшихся дома.

В ходе совещания вспомнили несчастные случаи с детьми в летний период в прошлом году, в частности на водных объектах.

«Приморский край — край моря, озёр, рек, поэтому мы должны особое внимание уделить вопросу безопасности детей на воде. По этому вопросу проведу отдельное совещание с профильными департаментами и ведомствами», — отметил Владимир Миклушевский.

В Приморском крае в летний период будут работать более 600 лагерей, что позволит охватить разными формами отдыха и оздоровления более 192 тысяч детей.

Милка Крамер.

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