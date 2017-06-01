За детьми в Приморском крае этим летом будут следить
За безопасностью всех детей в Приморье будут следить серьезнее, об этом сообщает ИА «Дейта».
За безопасностью всех детей в Приморье будут следить серьезнее, об этом сообщает ИА «Дейта».
Как стало известно на совещании по вопросам организации детского отдыха и оздоровления, которое провел председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, этим летом особое внимание уделят всем детям.
Так, по заявлению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, принявшего участие в совещании, в крае будут следить за безопасностью отдыхающих в лагере и оставшихся дома.
В ходе совещания вспомнили несчастные случаи с детьми в летний период в прошлом году, в частности на водных объектах.
«Приморский край — край моря, озёр, рек, поэтому мы должны особое внимание уделить вопросу безопасности детей на воде. По этому вопросу проведу отдельное совещание с профильными департаментами и ведомствами», — отметил Владимир Миклушевский.
В Приморском крае в летний период будут работать более 600 лагерей, что позволит охватить разными формами отдыха и оздоровления более 192 тысяч детей.
Милка Крамер.