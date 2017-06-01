Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
7 фраз, которые нельзя говорить человеку с эректильной дисфункцией
Суд принял решение по иску Батуриной к России на 33 млрд рублей
Тихоокеанский флот РФ получит уникальное новое оружие
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
15Happy Birthday, Mr. President
03:24 (мск), источник: VLADNEWS

Игорь Пушкарев: Год, который хочется вычеркнуть из памяти

Временно отстраненный от должности глава Владивостока прокомментировал годовщину своего ареста.

Сегодня, 1 июня, исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока, ставшего неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews.

В своих социальных сетях временно отстраненный глава рассказал, как прошел этот год в СИЗО.

— Сегодня исполнился ровно год с момента моего задержания. Год, который хочется вычеркнуть из памяти и больше никогда его не вспоминать. К сожалению, это невозможно. Такое не забывают. Испытания, которые посылает судьба, закаляют характер, волю и душу. За год, проведенный в заточении, я особенно почувствовал, как важно оставаться верным своим принципам, идеалам и ценностям. Как бы не складывались личные обстоятельства, нужно верить в лучшее, продолжать работать на благо родного города, региона и страны, чтобы место, где ты живёшь, становилось безопасным, комфортным, красивым и имело будущее. Я искренне так считаю, я в это верю. Верю, что, несмотря на то, что со мной обошлись несправедливо, в угоду политическим интригам, всё разрешится по справедливости. Я верю в мою страну. Верю в ее справедливость. Правда — она одна! На посту главы Владивостока я проработал девять лет, восемь из которых непосредственно принимал участие. Все это время я честно работал на благо города. Вкладывал в его развитие все силы, душу и опыт. Я хотел, чтобы Владивосток стал комфортнее, красивее, современнее и в тоже время не потерял своего неповторимого колорита. Чтобы жители города гордились тем, что они живут во Владивостоке. Не мне давать оценку своей работе, её даст время, но положительные изменения за эти годы в жизни Владивостока налицо. Немного о моём нынешнем положении. В настоящее время я продолжаю знакомиться с материалами дела. И я по-прежнему заявляю — я невиновен! Буду доказывать это в суде. Спасибо всем за поддержку, — написал Игорь Пушкарев.

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Работа в Приморье заинтересовала студентов из центральной России
Минобороны назвало возможную причину катастрофы Ту-154
Американские сенаторы предложили расширить санкции против России
МЧС выпустило штормовое предупреждение для 22 субъектов России
«Аэрофлот» планирует использовать беспилотники
Джеймс Коми решил выступить в Сенате по «российскому делу»
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
В Сирии коалиция ликвидировала создателя интернет-портала ИГ
Спорт
Обменять Овечкина практически невозможно После очередной неудачи «Вашингтона» за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Сбербанк планирует выдавать ипотеку за один день
Московские власти: реновация не обрушит цены на жилье
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь