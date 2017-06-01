Во Владивостоке заканчивается суд по громкому делу охранников Пушкарева
Обвинение просит для подсудимых 2,5 года лишения свободы условно.
Обвинение просит для подсудимых 2,5 года лишения свободы условно.
Во Фрунзенском суде Владивостока началось заседание по громкому делу московского журналиста против двух местных жителей: сегодня стороны процесса обмениваются репликами по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, подсудимые говорят свое последнее слово, а судья зачитает приговор, сообщает корреспондент РИА VladNews. Подсудимым вменяется в вину нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы «Честный детектив» (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности.
Государственное обвинение просит для подсудимых 2,5 года лишения свободы условно.
Напомним, 14 марта суд вынес решение о продлении меры пресечения подсудимым в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца, до 21 июня. Согласно первоначальному плану, приговор должен был быть вынесен 24 марта, однако откладывается. В деле временно сменился прокурор, в связи с выходом основного обвинителя в отпуск.
Напомним, это дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы «Честный детектив» Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1−3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.