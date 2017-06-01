Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
Соединенные судьбой. Как сложилась жизнь сиамских близнецов из Литвы
Арестован замглавы Федерального казначейства
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына
Какие юбки вошли в моду этим летом
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
15Happy Birthday, Mr. President
03:21 (мск), источник: Вести Приморье

В «Старом дворике ГУМа» разрушают постройки конца XIX века

Над историческим центром Владивостока нависла угроза. В редакцию «Вестей: Приморье» обратились жители города, которые обеспокоены нынешним состоянием «Старого дворика ГУМа». Там разрушают постройки конца XIX века, кроме того, здания, признанные памятники архитектуры, при загадочных обстоятельствах таковыми быть перестали.

Источник: Вести Приморье

«Старый дворик ГУМа» — одно из любимых мест прогулок горожан и гостей Владивостока. Уютные кафе и магазинчики расположены в старинных зданиях. Время здесь будто застыло. Но эта идиллия продолжалась недолго. Все началось с того, что собственники «Дворика» решили выселить известный и полюбившийся владивостокцам бар. И это притом, что договор аренды помещения рассчитан на 10 лет.

Дарья Богданова, совладелец бара: «Мы освобождаем это помещение, и нас, конечно, как граждан этого города волнует, что здесь будет, как сохранится исторический контекст, насколько грамотно он будет вписан в окружающую среду».

Беспокойство обосновано. Бар находился в здании конца XIX века, все это — комплекс сооружений знаменитого торгового дома «Кунст и Альберс».

Старинную архитектуру прежние владельцы бара сделали главной особенностью своего заведения и всячески старались сохранить. Бар еще не успел съехать, а в соседнем помещении начались строительные работы. Уже демонтирована старинная деревянная мансарда.

— Большой ошибкой было его уничтожить, потому что там получился бы потрясающий ресторан, такой конструкции, как была там, в городе не найти уже.

О ресторане Дарья упомянула неслучайно. Источники, пожелавшие остаться неизвестными, утверждают, что на месте бара и демонтированной мансарды построят именно крабовый ресторан. Почему крабовый вполне понятно. По информации одного из деловых изданий, несколько лет назад бывший губернатор Приморского края Сергей Дарькин продал комплекс зданий Владивостокского ГУМа за 100 миллионов долларов структурам, близким к Сахалинскому олигарху Олегу Кану, которого еще называют крабовым королем России. Чтобы самим все уточнить, мы обратились в администрацию владивостокского ГУМа, но его представители на камеру с нами общаться отказались, прислали только краткий ответ на наш официальный запрос, в котором особо подчеркнули, что:

— Сохранение исторического облика зданий является приоритетным для нашей компании.

Городской активист Марина Баринова давно занимается защитой исторической застройки и Владивостока. Она уверена, в этих словах есть доля лукавства.

Марина Баринова: «Со сменой собственников большинство из этих зданий было выведено из объектов культурного наследия».

А это значит, что делать с ними теперь можно что угодно, например, перестроить или просто снести.

Это так называемый «Дом Пекин». Между прочим, первое здание Владивостока со всеми удобствами внутри. Потом здесь располагался кораблестроительный факультет технического университета. Конечно, здание было памятником архитектуры регионального значения. Но потом его продали, кстати, так же собственникам «Старого дворика», и вместе с этим при загадочных обстоятельствах охранный статус «Дом Пекин» утратил.

Недавно у старинного здания демонтировали красивейший балкон, на его месте теперь — обычное пластиковое остекление. Впрочем, и рядом с домом назревает строительная активность. Что здесь планируют делать, как и в случае с крабовым рестораном, собственники зданий не рассказывают. Возможно, более разговорчивыми их сделает обращение в прокуратуру, которое собираются написать защитники исторической застройки Владивостока.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Пикантное нижнее белье из изоленты набирает обороты в Сети
Сотрудник автосервиса вдребезги разбил "Порше" стоимостью 13 млн рублей
Пикантное нижнее белье из изоленты набирает обороты в Сети
Минобороны назвало возможную причину катастрофы Ту-154
Американские сенаторы предложили расширить санкции против России
МЧС выпустило штормовое предупреждение для 22 субъектов России
«Аэрофлот» планирует использовать беспилотники
Джеймс Коми решил выступить в Сенате по «российскому делу»
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
В Сирии коалиция ликвидировала создателя интернет-портала ИГ
Спорт
Обменять Овечкина практически невозможно После очередной неудачи «Вашингтона» за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Москвичи срочно пытаются получить права на землю под многоэтажками
Жителей хрущевок пригласили в Госдуму
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь