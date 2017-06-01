В «Старом дворике ГУМа» разрушают постройки конца XIX века

«Старый дворик ГУМа» — одно из любимых мест прогулок горожан и гостей Владивостока. Уютные кафе и магазинчики расположены в старинных зданиях. Время здесь будто застыло. Но эта идиллия продолжалась недолго. Все началось с того, что собственники «Дворика» решили выселить известный и полюбившийся владивостокцам бар. И это притом, что договор аренды помещения рассчитан на 10 лет.

Дарья Богданова, совладелец бара: «Мы освобождаем это помещение, и нас, конечно, как граждан этого города волнует, что здесь будет, как сохранится исторический контекст, насколько грамотно он будет вписан в окружающую среду».

Беспокойство обосновано. Бар находился в здании конца XIX века, все это — комплекс сооружений знаменитого торгового дома «Кунст и Альберс».

Старинную архитектуру прежние владельцы бара сделали главной особенностью своего заведения и всячески старались сохранить. Бар еще не успел съехать, а в соседнем помещении начались строительные работы. Уже демонтирована старинная деревянная мансарда.

— Большой ошибкой было его уничтожить, потому что там получился бы потрясающий ресторан, такой конструкции, как была там, в городе не найти уже.

О ресторане Дарья упомянула неслучайно. Источники, пожелавшие остаться неизвестными, утверждают, что на месте бара и демонтированной мансарды построят именно крабовый ресторан. Почему крабовый вполне понятно. По информации одного из деловых изданий, несколько лет назад бывший губернатор Приморского края Сергей Дарькин продал комплекс зданий Владивостокского ГУМа за 100 миллионов долларов структурам, близким к Сахалинскому олигарху Олегу Кану, которого еще называют крабовым королем России. Чтобы самим все уточнить, мы обратились в администрацию владивостокского ГУМа, но его представители на камеру с нами общаться отказались, прислали только краткий ответ на наш официальный запрос, в котором особо подчеркнули, что:

— Сохранение исторического облика зданий является приоритетным для нашей компании.

Городской активист Марина Баринова давно занимается защитой исторической застройки и Владивостока. Она уверена, в этих словах есть доля лукавства.

Марина Баринова: «Со сменой собственников большинство из этих зданий было выведено из объектов культурного наследия».

А это значит, что делать с ними теперь можно что угодно, например, перестроить или просто снести.

Это так называемый «Дом Пекин». Между прочим, первое здание Владивостока со всеми удобствами внутри. Потом здесь располагался кораблестроительный факультет технического университета. Конечно, здание было памятником архитектуры регионального значения. Но потом его продали, кстати, так же собственникам «Старого дворика», и вместе с этим при загадочных обстоятельствах охранный статус «Дом Пекин» утратил.

Недавно у старинного здания демонтировали красивейший балкон, на его месте теперь — обычное пластиковое остекление. Впрочем, и рядом с домом назревает строительная активность. Что здесь планируют делать, как и в случае с крабовым рестораном, собственники зданий не рассказывают. Возможно, более разговорчивыми их сделает обращение в прокуратуру, которое собираются написать защитники исторической застройки Владивостока.