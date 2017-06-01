Четырнадцать кабинок не хватает на хабаровском колесе обозрения

Десять первых кабинок подвесили на колесо обозрения, монтаж которого продолжается на хабаровской набережной.



Прибывшие в дальневосточную столицу кабинки монтажники развесили в шахматном порядке.



— Если вешать их друг за другом, то монтаж будет сложнее, потому что одна кабина весит 850 кг. И чтобы не делать большую нагрузку на одну сторону, веса равномерно распределяются по всей конструкции, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» владелец аттракциона Семён Копылов.



По словам предпринимателя, сейчас в пути находятся ещё две фуры, которые везут из Красноярска в Хабаровск недостающие 14 кабин. Они оснащены обогревателями, кондиционерами и рассчитаны на посадку шести пассажиров. Планируется, что оборудование будет доставлено в ближайшие дни и смонтировано до конца недели, если, конечно, рабочих не подведёт погода.



После завершения установки аттракциона начнётся процесс его сдачи в эксплуатацию. Для этого в дальневосточную столицу из Москвы прибудет лицензионная комиссия. Эксперты проведут испытания оборудования. В каждую кабинку погрузят около 500 кг песка и прокрутят в различных режимах.



— Это один из первых аттракционов в стране, который будет сдан по новому регламенту. Требования к безопасности в нём очень высоки. Организация, которая приедет принимать колесо в эксплуатацию, уже год работает непосредственно с заводом изготовителем и контролирует каждый этап производства каждой отдельной детали, — добавил Семён Копылов.