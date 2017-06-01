Четырнадцать кабинок не хватает на хабаровском колесе обозрения
На набережной начался монтаж кабинок.
На набережной начался монтаж кабинок.
Десять первых кабинок подвесили на колесо обозрения, монтаж которого продолжается на хабаровской набережной.
Прибывшие в дальневосточную столицу кабинки монтажники развесили в шахматном порядке.
— Если вешать их друг за другом, то монтаж будет сложнее, потому что одна кабина весит 850 кг. И чтобы не делать большую нагрузку на одну сторону, веса равномерно распределяются по всей конструкции, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» владелец аттракциона Семён Копылов.
По словам предпринимателя, сейчас в пути находятся ещё две фуры, которые везут из Красноярска в Хабаровск недостающие 14 кабин. Они оснащены обогревателями, кондиционерами и рассчитаны на посадку шести пассажиров. Планируется, что оборудование будет доставлено в ближайшие дни и смонтировано до конца недели, если, конечно, рабочих не подведёт погода.
После завершения установки аттракциона начнётся процесс его сдачи в эксплуатацию. Для этого в дальневосточную столицу из Москвы прибудет лицензионная комиссия. Эксперты проведут испытания оборудования. В каждую кабинку погрузят около 500 кг песка и прокрутят в различных режимах.
— Это один из первых аттракционов в стране, который будет сдан по новому регламенту. Требования к безопасности в нём очень высоки. Организация, которая приедет принимать колесо в эксплуатацию, уже год работает непосредственно с заводом изготовителем и контролирует каждый этап производства каждой отдельной детали, — добавил Семён Копылов.