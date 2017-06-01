Приморские ученые открыли новые возможности лазерных технологий

Ученые ДВФУ и ДВО РАН обнаружили новое свойство вихревых лазерных импульсов создавать металлические наноиглы, которые можно использовать для увеличения объемов информации при лазерной записи и увеличения скорости передачи данных в информационных системах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Специалисты провели серию экспериментов по микроскопической печати особыми лазерными импульсами на металлических пленках из золота и серебра. В результате на их поверхности появлялись спирально-конусообразные формы — наноиглы размером менее 1 микрона, которые закручены в направлении вращения облучающего оптического вихря.

По словам ученых, изучение вихревых пучков — популярное направление в современной физике. Их свойства могут использоваться в разных областях — для развития технологий лазерной печати, лазерной обработки поверхности и передачи информации в компьютерных системах. Также спиральные структуры интересны с фундаментальной точки зрения, поскольку спиральность свойственна большинству молекул ДНК человека. Столь широкий диапазон возможного применения таких структур делает поиск простых методов их создания особенно интересным для исследователей.