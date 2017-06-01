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05:09 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае стало больше курящих женщин

Специалисты отмечают, что курение сегодня распространено во всех возрастных группах.

В Красноярском каре растет доля курящих женщин, сообщили в Крайздраве.

Так, в 2015 году доля курящих в целом по краю увеличилась до 38,5% за счет распространенности женского курения. С каждым годом курящих женщин становится все больше. Специалисты отмечают, что представительницам прекрасного поло гораздо труднее отказаться от пагубной привычки.

«Высокий уровень потребления табака представляет собой существенную угрозу для здоровья как нынешнего, так и будущего поколений», — отметили врачи.

Кстати, сегодня курение распространено во всех возрастных группах, но наиболее распространено среди людей в возрасте 45−54 лет и 18−24 лет.

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