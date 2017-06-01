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05:23 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Ленинском районе прошёл праздник двора

Сахарная вата, воздушные шары и отличный отдых в компании соседей. В Ленинском районе прошёл праздник двора — конкурсы, небольшой концерт и… озеленение. Жители при поддержке управляющей компании высадили под своими окнами акации, сирень и берёзы.

Источник: Вести - Красноярск

Пока ребятишки участвуют в конкурсах, едят сахарную вату и разукрашивают себя аквагримом, — в день двора все развлечения бесплатны, — взрослые высаживают деревья — берёзу, сирень, лиственницу. Ради этой зелёной миссии вышли жители соседних домов, представители управляющей компании и общественной организации «Зелёная дружина».

Этот экологический марафон организован при поддержке «Сибирской генерирующей компании», праздник двора проводит «Жилфонд», один из поводов — 75-летие Ленинского района, с импровизированной сцены звучат поздравления. Так укрепляются отношения жильцов и управляющей компании: сначала вместе планируют ремонт подъездов, облагораживают территорию вокруг и радуются результатам — собираясь вместе в ухоженном дворе возле дома.

«Работа во взаимопонимании, на общих интересах — это ключ к успеху, который позволяет нам хорошо управлять, а собственникам — хорошо ставить перед нами задачи», — подчеркнул заместитель генерального директора ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.

День двора пройдёт в каждом районе города, придомовые территории продолжат украшать — будут высаживать не только деревья, но и цветы.


Александра СЛАВЕЦКАЯ

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