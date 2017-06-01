В Ленинском районе прошёл праздник двора

Пока ребятишки участвуют в конкурсах, едят сахарную вату и разукрашивают себя аквагримом, — в день двора все развлечения бесплатны, — взрослые высаживают деревья — берёзу, сирень, лиственницу. Ради этой зелёной миссии вышли жители соседних домов, представители управляющей компании и общественной организации «Зелёная дружина».



Этот экологический марафон организован при поддержке «Сибирской генерирующей компании», праздник двора проводит «Жилфонд», один из поводов — 75-летие Ленинского района, с импровизированной сцены звучат поздравления. Так укрепляются отношения жильцов и управляющей компании: сначала вместе планируют ремонт подъездов, облагораживают территорию вокруг и радуются результатам — собираясь вместе в ухоженном дворе возле дома.



«Работа во взаимопонимании, на общих интересах — это ключ к успеху, который позволяет нам хорошо управлять, а собственникам — хорошо ставить перед нами задачи», — подчеркнул заместитель генерального директора ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.



День двора пройдёт в каждом районе города, придомовые территории продолжат украшать — будут высаживать не только деревья, но и цветы.





Александра СЛАВЕЦКАЯ



