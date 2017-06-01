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05:28 (мск), источник: AmurMedia.ru

Первая «Гонка Героев» пройдет на полигоне под Хабаровском уже 10 июня

Всего военно-спортивную игру проведут на трех площадках в ВВО.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 июня, AmurMedia.

В 2017 году Всероссийский проект военно-спортивная игра «Гонка Героев» пройдет на трех полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском, Приморском и Камчатском краях. На полигоне «Князе-Волконский» игра стартует 10 июня и 8 июля, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.

В настоящее время на полигонах округа завершается строительство уникальных трасс с различными препятствиями, которые включают в себя: наклонные беговые стены, альпинистские стены, рукоходы, тарзанки, трамплины, рвы и другие препятствия.

Федеральный проект «Гонка Героев» — это траса протяженностью более 6,5 километров, 29 экстремальных препятствий, реалистичные боевые имитации. Также на время проведения спортивных игр на полигонах будут работать мобильные пункты набора на военную службу по контракту, полевые кухни и выставки вооружения и военной техники.

Игра «Гонка Героев» пройдет 10 июня и 8 июля на полигоне «Князе-Волконский» в Хабаровском крае, с 19 по 20 августа на полигоне «Горностай» в Приморском крае и 16 сентября на полигоне «Радыгино» на Камчатке.

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