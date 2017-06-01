Путин вручил орден семье из Приморья, в которой воспитываются 14 детей

Владивосток, 1 июня, PrimaMedia.

Президент России Владимир Путин накануне Международного дня защиты детей вручил ордена «Родительская слава» родителям многодетных семей в среду, 31 мая. Среди удостоенных награды — многодетная семья Юдицких из Приморья, в которой воспитываются 14 детей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Всего в этом году орден «Родительская слава» получили восемь семей из Астраханской и Ярославской областей, Карелии, Бурятии, Северной Осетии-Алании, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Самые многочисленные, в которых воспитываются по 14 детей, — из Пермского и Приморского краев.

Президент отметил, что забота о детях, о полноценной реализации их способностей — один из главных стимулов, который двигает вперед и человека, и семью, и общество в целом.

«Конечно, большая, многодетная семья — это не только счастье. Прежде всего это большой труд и, конечно, это огромная ответственность. Это работа без перерывов и выходных. Вы выбрали для себя именно такую линию жизни: благородную и великодушную, — выбрали сердцем, и мы видим, что родительская любовь поистине безгранична. Ее хватает на всех детей: и на своих по крови, и на приемных, усыновленных. Такие большие, щедрые на родительскую любовь семьи воплощают вековые традиции отзывчивости и милосердия, своим примером подтверждают, что для стремления созидать и творить добро не бывает преград, и дают ориентир всем, кто только формирует для себя образ будущей жизни», — сказал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что за последние годы в России немало сделано для поддержки материнства и детства. И результат есть. Семей, воспитывающих двух и более детей, становится все больше и больше. В том числе тех, где есть приемные или усыновленные дети.

«Мы, конечно, будем и дальше делать все для создания достойных условий жизни семей с детьми, для семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Хочу от всего сердца вас поблагодарить, а в вашем лице и все большие, дружные семьи нашей страны, пожелать всем здоровья и благополучия», — обратился он к собравшимся.

После окончания торжественной церемонии многодетную семью Юдицких из села Владимиро-Александровское Партизанского района поздравил губернатор Приморья Владимир Миклушевский, который сейчас находится в рабочей командировке и также принял участие в мероприятии.

«Поздравляю вас с получением такой высокой награды. Воспитание детей — тяжелый труд. Спасибо вам, искренне горжусь, что в Приморье живут такие семьи. Особенно отрадно, что вы уже третья семья, которая удостоена столь высокой награды. Счастья вам и вашим детям, благополучия, здоровья, всего самого лучшего», — пожелал губернатор Петру и Юлии Юдицким.

Отметим, семья Юдицких, воспитывающая 14 детей, на очень хорошем счету и в селе, и в районе. Родители имеют многочисленные грамоты, благодарности от муниципального образования. Так, в 2008 году за огромный вклад в дело воспитания подрастающего поколения благодарностью Законодательного Собрания Приморского края отмечена Юлия Юдицкая. А в 2016 году губернатор Владимир Миклушевский вручил супругам почетный знак Приморского края «Родительская доблесть» I степени.

В этом году семье Юдицких исполнится 22 года. Чтобы жить достойно и независимо, семья держит большое хозяйство. Как говорят односельчане, ребята с детства приучены к труду. А еще Юдицкие — семья творческая и спортивная. Дети играют на различных музыкальных инструментах, занимаются вокалом, декоративно-прикладным, изобразительным искусством. Почти у каждого в багаже участие и победы в конкурсах и фестивалях разного уровня, в том числе и международных, а также отличные результаты по многим видам спорта. Безусловно, успехи в познании школьных предметов — в приоритете.

Старшие — Никита 20-ти и Валерия 19-ти лет, — студенты ДВФУ. Младшему Егорке в октябре исполнится четыре года. Пятилетняя Стефания — мамина помощница по дому. Эммануил, в августе ему исполнится семь лет, готовится к школе. Варвара, Таисия, Самуил, Давид, Тимофей, Руфа, Софья, Даниил и Илья — школьники.

Отметим, сегодня в Приморье живут почти 14 тысяч многодетных семей, в которых воспитывают более 44 тысяч детей. При этом только чуть более 8% из них являются малоимущими и получают все необходимые меры социальной поддержки.

Кроме того, с 2013 года многодетным семьям предоставляются региональный материнский (семейный) капитал семьям, родившим (усыновившим) третьего и последующего ребенка. Размер этой выплаты ежегодно индексируется и сегодня составляет более 163 тысяч рублей. А ежемесячная денежная выплата семьям, родившим третьего ребенка или последующих детей, теперь выплачивается и усыновителям.

Особое внимание уделяется улучшению жилищных условий семей с детьми. Так, семьям, в которых с 1 января 2007 года родилось одновременно трое и более детей, предоставляется социальная выплата на приобретение жилья. В 2016 году жилые помещения приобрели шесть семей на общую сумму более 28 млн рублей. В этом году свидетельства выданы уже четырем многодетным семьям.

Кроме того, в Приморском крае семьям, имеющим трех и более детей, бесплатно предоставляются земельные участки для индивидуального жилищного строительства.