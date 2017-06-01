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05:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Охранники брата мэра Владивостока попросили суд не ломать им жизнь из-за слов журналиста

В последнем слове они заметили, что сами стали потерпевшими по делу из-за выполнения своих должностных обязанностей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 июня, PrimaMedia.

Охранники предприятий брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, обвиняемые в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, в последнем слове попросили суд не ломать им жизнь из-за неподтвержденных большинством свидетелей слов корреспондента программы «Честный детектив» Павла Брыкина. Олег Фецыч и Антон Таюрский заметили, что сами стали потерпевшими по делу из-за выполнения своих должностных обязанностей, сообщает корр. ИА PrimaMedia из зала Фрунзенского районного суда.

Напомним, корреспондент программы «Честный детектив» Павел Брыкин ранее заявил, что 7 июня 2016 года у здания приморского УФСБ во время съемок репортажа о деятельности арестованного мэра Игоря Пушкарева на него напали охранники ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» и «Востокцемент» (предприятия принадлежат брату градоначальника Андрею Пушкарева) — Олег Фецыч и Антон Таюрский. По факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения его к отказу от распространения информации, соединенном с насилием, было возбуждено уголовное дело, а сотрудники службы охраны довольно оперативно попали на скамью подсудимых.

Гособвинение подчеркнуло, что совокупность исследованных в ходе судебного следствия доказательств подтверждает виновность Фецыча и Таюрского в совершении инкриминируемых им деяний. Так, спрашивать разрешение на съемку Андрея Пушкарева журналист и не должен был, так как он — персона публичная, ну и к теме, связанной с его семьей, есть публичный интерес. Достать пресс-карту, по мнению представителя прокуратуры, Брыкину возможность не предоставили.

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«Фецыч и Таюрский даже не предлагали и не дали потерпевшему возможность предъявить какие-либо документы, — уточнила гособвинитель. — Подсудимые пытались выбить и разбить видеокамеру, наносили удары по рукам Брыкина. Фецыч угрожал Брыкину, говоря слова «не вмешивайся в это дело, мы с тобой разберемся, не нужно тут ничего снимать».

Сторона защиты настаивала, что Фецыч и Таюрский обеспечивали безопасность своего начальника во время прохода от здания УФСБ до машины. И уж точно они не знали, что имеют дело с журналистом. В ходе допроса в суде Брыкин сам заявлял, что подсудимые не принуждали его к отказу от сбора и распространение информации. К тому же, в гособвинении речь идет о принуждении к отказу от распространения информации о мэре Игоре Пушкареве. Но откуда парням знать, что журналист располагает такой информацией, да еще о градоначальнике.

«Ваша честь. Мы потерпевшего не избивали, не угрожали ему. Больше мы, наверное, потерпели — почти целый год нас продержали под домашним арестом. Просто из жизни вычеркнули этот год. У меня сорвалась свадьба. Прошу вас не портить мне жизнь судимостью», — сказал в последнем слове Антон Таюрский.

Олег Фецыч заметил, что хотел сказать очень многое, но остановится на позиции гособвинения, согласно которой их вина считается доказанной, основываясь лишь на показаниях потерпевшего и следователя Горелова, который, проходя мимо, якобы слышал что-то про Пушкарева и журналиста. Но чуть был неудобный для обвинения вопрос, так следователь сразу уходил от ответа: «Не слышал, так как находился на отдалении».

«Брыкина на тот момент я не знал, равно как и то, что он журналист. Я выполнял свою работу по обеспечению безопасности. Так за что меня наказывать», — отметил Фецыч.

Приговор будет озвучен в четверг, 1 июня.

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