ЭРА-ГЛОНАСС создает дефицит на авторынках Приморья

В мае модули выдавали мелкими партиями и после получения «кнопки» нужно было ждать еще неделю, пока будет готов ПТС. До сих пор оформлены не все машины, привезенные в феврале с документами, поэтому выбор на авторынке большой, а по существу выбирать не из чего. Первым делом покупатели спрашивают, есть ли документы на машину, установлена ли «кнопка» ЭРА-ГЛОНАСС.

В этой связи на авторынке Уссурийска машин становится меньше, уже есть дефицит некоторых востребованных моделей. Экземпляры с «кнопкой» и ПТС на руках редко стоят дольше трех дней, если цена не слишком завышена — их явно не хватает всем желающим. Широкий выбор машин сохраняется только в верхнем ценовом диапазоне, до 800 000 рублей. Такие модели как Toyota Probox и Toyota Succeed почти не осталось, Toyota Fielder представлен в единичных экземплярах.

Автомобилей с двигателем 0,66 л практически нет, немного «малолитражных» Toyota Vitz и Toyota Passo. В группе 1,3 л единично есть Honda Fit и несколько Mazda Demio. С трудом можно найти Nissan AD, Tiida и Tiida Latio.

Продавцы отмечают, что машин привезли много и рынок до изобилия можно заполнить всего за один день, но сделать это пока невозможно — все ждут кнопку ЭРА-ГЛОНАСС. Добавление ее стоимости делает рентабельной только продажу машины с двигателем от 1,5 л, привоз авто с 0,66 л придется откладывать на потом из-за слишком большой прибавки к цене.

Напомним, установка систем и устройств ЭРА-ГЛОНАСС в Приморье по так называемому «временному порядку» вызвала в Приморье массу проблем и недоумение юристов — законных оснований для такой установки все еще нет — все определяет «внутренний порядок» разработчика системы.

Стоит такая «кнопка» сейчас в Приморье около 25 тысяч рублей с установкой.

Анастасия Качимская.