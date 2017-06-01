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05:40 (мск), источник: РИА Новости

В Московском зоопарке 1 июня пройдет благотворительный праздник

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Благотворительный праздник с интерактивным представлением 1 июня в День защиты детей пройдет в столичном зоопарке, сообщила пресс-служба зоосада.

Источник: РИА Новости

«Первого июня в День защиты детей Московский зоопарк проведет благотворительный праздник: концерт, специальная экскурсия, интерактивное театральное представление, ярмарка и мастер-классы, в ходе которых планируется собрать средства для подопечных фонда «Дети-бабочки» и общественной организации «Катюша», — говорится в сообщении.

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По информации пресс-службы, с 11.00 на ярмарочной площади на новой территории рядом с павильоном «Обезьяны» будет проведена ярмарка добрых дел, где желающие смогут приобрести изделия народных промыслов, а также художественные работы, сделанные людьми с ограниченными возможностями. Вырученные средства пойдут в пользу общества поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей «Катюша», уточнили в сообщении. В 11.00 на той же площадке начнутся изобразительно-прикладные мастер-классы, а в 12.00 — интерактивное театральное представление.

В этот день посетители смогут принять участие в мастер-классах около эстрады на старой территории, где их научат собирать из конструктора различные игрушки, которые можно будет забрать домой. Все желающие также смогут сфотографироваться на фоне семьи бурых медведей среди поля бабочек в специальной фотозоне у главного входа.

Как отметили в зоопарке, на экскурсии посетили смогут познакомиться с бабочками-бражниками, которые ведут ночной образ жизни. В дневное время в их вольере искусственно создается ночь, и только специальный красный свет, не воспринимаемый бабочками, освещает декорации и самих насекомых. Также в пользу подопечных фонда «Дети-бабочки» на эстраде на старой территории состоится музыкально-литературный концерт с участием актера Анатолия Белого и музыкального фестиваля «Крошка Джаз». Во время праздника гости смогут сделать пожертвования в пользу подопечных фонда. Оба мероприятия начнутся вечером.

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