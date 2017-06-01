В Московском зоопарке 1 июня пройдет благотворительный праздник

«Первого июня в День защиты детей Московский зоопарк проведет благотворительный праздник: концерт, специальная экскурсия, интерактивное театральное представление, ярмарка и мастер-классы, в ходе которых планируется собрать средства для подопечных фонда «Дети-бабочки» и общественной организации «Катюша», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, с 11.00 на ярмарочной площади на новой территории рядом с павильоном «Обезьяны» будет проведена ярмарка добрых дел, где желающие смогут приобрести изделия народных промыслов, а также художественные работы, сделанные людьми с ограниченными возможностями. Вырученные средства пойдут в пользу общества поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей «Катюша», уточнили в сообщении. В 11.00 на той же площадке начнутся изобразительно-прикладные мастер-классы, а в 12.00 — интерактивное театральное представление.

В этот день посетители смогут принять участие в мастер-классах около эстрады на старой территории, где их научат собирать из конструктора различные игрушки, которые можно будет забрать домой. Все желающие также смогут сфотографироваться на фоне семьи бурых медведей среди поля бабочек в специальной фотозоне у главного входа.