Жители Хора не отдают детей в сад из-за плесени и гнилых полов.

Родители готовы сами сделать ремонт, если им поможет управление образования, однако чиновники заявляют, что денег нет.

Гнилые полы, грибок и плесень в детском саду № 5 возмутили жителей поселка Хор. Родители отказались оставлять своих детей в таких условиях и написали жалобу в Роспотребнадзор. В районном управлении образования утверждают, что денег на капитальный ремонт нет, сообщает портал «Губерния».

«Моего сына на восемь месяцев переводили в другую группу. Когда я и другие родители зашли в комнату для наших детей, мы испытали шок, — говорит жительница Хора Людмила Неверова. — Деревянные полы полностью прогнили вместе с оргалитом, покрылись грибком. В помещении стоял запах плесени и канализации. В других комнатах немногим лучше, поэтому мы отказали воспитательнице, которая нам предложила разбить детей по другим группам. В другой садик мы категорически не хотим из-за проблем со здоровьем моего сына — он инвалид, смена воспитателей и одногруппников может негативно на нем сказаться. Мы написали жалобу в Роспотребнадзор, а что дальше? Директору выпишут штраф, группу расформируют, но нам от этого легче не станет».

Собеседница рассказала, как руководство учреждения отреагировало на ее претензии.

«Воспитатели составили примерную смету на ремонт, которая составила 50−60 тысяч рублей. Для нас такая сумма неподъемна, максимум мы с другими родителями можем сдать по тысяче рублей. Если бы нам предоставили материалы, мы бы сами поменяли полы, но нас заставляют молчать и ждать непонятно чего. В то, что у властей нет денег на ремонт, лично я не верю. Мой ребенок два года ходил в этот сад и никаких проблем с финансированием не было», — добавила Людмила.

Ситуацию прокомментировал начальник управления образования администрации района имени Лазо Олег Абдулин.

«Я понимаю возмущение родителей, но кривые полы — это не критично. Здание детского сада построено в 50-х годах прошлого века, денег на капитальный ремонт у нас нет. Мы не отрицаем, что сейчас требуется принять меры, и мы делаем, что возможно. Время сложное, по нашей отрасли образования денег не хватает. По итогам прошлого года был порыв теплотрассы — подвального помещения у нас нет, пришлось вскрывать полы, чтобы заменить трубы. Заварить полы металлом мы тоже не можем: если вновь произойдет авария, у нас не будет доступа к трубам. На сегодняшний день мы покрасили бетонные полы в душевых помещениях, приступили к косметическому ремонту игровых комнат. Претензии родителей к окнам тоже непонятны, в помещении тепловой режим не нарушается», — сказал начальник районного управления образования.