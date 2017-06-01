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05:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Магнат-РД» и «КНП» подняли цены на бензин

Цены на заправках «Газпромнефти» остались прежними.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Цены на бензин вновь выросли. Вслед за АЗС «25 часов» стоимость топлива поменяли «Магнат-РД» и «Красноярскнефтепродукт».

Так, согласно данным на сайте «Магнат-РД» изменились цены на АИ-92 и АИ-95. Вместо прежних 35,10 и 38 руб. стоят 35,80 и 38,50 руб. соответственно. Такие же цены и на АЗС «Красноярскнефтепродукт».

Цены на заправках «Газпромнефти» остались прежними — самый ходовой бензин АИ-92 можно приобрести за 34,85 руб.

Отметим, ранее повышение цен на топливо в Красноярске автомобилисты заметили в середине мая.

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