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05:47 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске нелегальным водителям запретят работать на транспорте

С 1 июня к управлению общественным транспортом допускаются только лица, имеющие российские водительские права.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске с 1 июня иностранным водителям, не получившим российские водительские права, запретят работать на транспорте.

Госавтоинспекторы будут привлекать к ответственности не только нелегальных водителей, но и юридических лиц, допустивших их к управлению. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Предельный срок обмена прав для иностранных водителей уже неоднократно переносился. Добросовестные предприниматели в прошлом году заранее направляли свой водительский состав на замену национальных удостоверений. Но сегодня еще 135 водителей-иностранцев, осуществляющих пассажирские перевозки в Красноярске, имеют не российские удостоверения», — отметил Алексей Членов, и.о. начальника УГИБДД по Красноярскому краю.

Напомним, что закон был принят еще в 2013 году, однако в силу он вступит только с сегодняшнего дня.

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