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05:52 (мск), источник: РБК

Барак Обама купил в Вашингтоне дом за $8 млн

Экс-президент США Барак Обама приобрел в Вашингтоне для своей семьи дом стоимостью $8,1 млн, сообщает The Washington Post. Этот особняк является вторым по стоимости в этом районе города.

Источник: AP 2017

После того, как семья Обамы покинула Белый дом, экс-президент снял особняк в районе Калорама на северо-западе американской столицы. Однако позднее Обама решил приобрести этот дом в собственность. Как сообщил пресс-секретарь бывшего главы США, семья Обамы намерена прожить в официальной столице США еще по меньшей мере два с половиной года. К этому времени дочь Обамы, Саша, закончит среднюю школу в Вашингтоне.

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Дом, который приобрела семья экс-президента США, ранее принадлежал пресс-секретарю Билла Клинтона Джо Локхарту. Кроме того, в этом же районе владеет недвижимостью дочь Дональда Трампа Иванка и основатель компании Amazon Джефф Безос.

После ухода из Белого дома семья Барака Обамы устроила продолжительный отпуск, на протяжении которого экс-президент вместе со своей супругой путешествовал. Он успел побывать в качестве туриста во Французской Полинезии, где начал работать над своими мемуарами, и в итальянской Тоскане. Издательский дом Penguin Random House уже пообещал выплатить экс-президенту США и его супруге $65 млн за две книги воспоминаний об их жизни в Белом доме.

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