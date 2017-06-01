Барак Обама купил в Вашингтоне дом за $8 млн

После того, как семья Обамы покинула Белый дом, экс-президент снял особняк в районе Калорама на северо-западе американской столицы. Однако позднее Обама решил приобрести этот дом в собственность. Как сообщил пресс-секретарь бывшего главы США, семья Обамы намерена прожить в официальной столице США еще по меньшей мере два с половиной года. К этому времени дочь Обамы, Саша, закончит среднюю школу в Вашингтоне.

Дом, который приобрела семья экс-президента США, ранее принадлежал пресс-секретарю Билла Клинтона Джо Локхарту. Кроме того, в этом же районе владеет недвижимостью дочь Дональда Трампа Иванка и основатель компании Amazon Джефф Безос.