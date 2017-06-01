Названа дата Дня города-2017 в Новосибирске

Трехлетний цикл празднования, который завершится 125-летним юбилеем, проходит под лозунгом «Мечтать. Стремиться. Достигать». В этом году День города пройдет под девизом «Стремиться». В основу оформления праздника взяты концентрические круги в супрематическом стиле — символ бесконечного развития, обновления и устремления. Также, поскольку 2017 год объявлен Президентом Путиным годом экологии, все праздничные площадки так или иначе будут связаны с этой тематикой, а главная сцена города на площади Ленина будет выполнена в виде огромного газона.

Накануне празднования Дня города в столице Сибири пройдут два важных события — «Форум мира» и конференция городов-побратимов Азиатского и Тихоокеанского регионов. Предполагается, что мероприятия завершатся в субботу 24 июня подписанием Экологической хартии.

Также 24 июня состоятся два больших концерта в ДК Железнодорожников, где будут выступать мастера искусств и творческие коллективы города, а на площади возле ГПНТБ пройдет молодежный городской фестиваль «Технофест-2017». В сквере возле Оперного театра выступит Новосибирский муниципальный духовой оркестр.