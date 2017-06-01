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06:56 (мск), источник: ТАСС

Местами дождь и до 19 градусов тепла ожидаются в московском регионе

Предстоящей ночью будет облачно, пройдет небольшой дождь.

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сырой, ветреной и теплой будет погода в московском регионе 1 июня, сообщили в Росгидромете.

«Ожидается облачность с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 16−18 градусов, по области — от 14 до 19 тепла. Ветер западной четверти 7−12 м/с, местами порывами до 15−20 м/с.», — уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью будет облачно, пройдет небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 6−8, в Подмосковье — от 3 до 8 градусов тепла. Ветер северо- западный 5−10 м/с, местами порывами до 12−17 м/с.

Днем в пятницу характер погоды не изменится — будет облачно, вновь не исключен небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 10−12 градусов, по области — 9−14 тепла. Ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывами до 12−17 м/ с.

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