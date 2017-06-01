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06:59 (мск), источник: ДЕЙТА

Туберкулез захватил Приморский край

За последние пять лет эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулезом населения в Приморье остается неблагополучной, об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на постановление главного государственного врача по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

По словам Дмитрия Маслова, показатель заболеваемости составил 133,7 случаев на 100 тысяч населения и превысил показатель заболеваемости по Российской Федерации в 2,6 раза.

Среди детского населения заболеваемость туберкулезом составила 38,7 случаев на 100 тысяч населения. Такие показатели превышают общероссийские в 2,2 раза.

«В настоящее время эпидемическую ситуацию в Приморском крае нельзя оценить однозначно», — заявил главврач Приморья.

«В целом, она соответствует высокой заболеваемости туберкулезом взрослых», — отметил он.

В 2016 году смертность от туберкулеза была следующей: 22,6 на 100 тысяч населения. Что считается высокой смертностью.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения распространения заболеваемости туберкулезом издано Постановление Главного государственного санитарного врача по Приморскому краю «О введении ежегодного профилактического осмотра населения с целью раннего выявления туберкулеза и мерах по профилактике туберкулеза».

Милка Крамер.

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