Лето в Омске начнётся с минусовых температур

По прогнозам Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, первые дни лета в Омской области будут характеризоваться резкими перепадами температуры. По ночам столбик термометра станет падать ниже нулевой отметки.

Ночью 1 июня отмечалось +1…+6°. На почве и в приземном слое температура падала до 0…-5°. На день обещают +11…+16°, по югу региона — до +22°. Местами ожидаются небольшой дождь и порывистый ветер.

Завтра, 2 июня, ночная температура достигнет +2…+7°, но местами похолодает до 0…-5°. Днём будет достаточно тепло: +22…+27°. На северо-востоке области ожидается +15…+20°. Днём местами пройдёт небольшой дождь. Порывы ветра в отдельных районах составят 18 м/с.

Настоящая летняя жара установится в субботу 3 июня. На ночь ожидается +11…+16°, на день +27…+32°. Местами разразится гроза. В отдельных районах сохранится порывистый ветер до 18 м/с.