Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
Как избавиться от боли в спине: советы
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
У детей Сандры Буллок появился отец
Какие юбки вошли в моду этим летом
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
8«Суперлюди» Японии
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
20Крепостные стены XXI века
07:13 (мск), источник: Om1.ru

Лето в Омске начнётся с минусовых температур

По ночам 1 и 2 июня ожидаются заморозки до -5°, зато днём 3 июня будет уже +32°.

Источник: Reuters

По прогнозам Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, первые дни лета в Омской области будут характеризоваться резкими перепадами температуры. По ночам столбик термометра станет падать ниже нулевой отметки.

Ночью 1 июня отмечалось +1…+6°. На почве и в приземном слое температура падала до 0…-5°. На день обещают +11…+16°, по югу региона — до +22°. Местами ожидаются небольшой дождь и порывистый ветер.

Завтра, 2 июня, ночная температура достигнет +2…+7°, но местами похолодает до 0…-5°. Днём будет достаточно тепло: +22…+27°. На северо-востоке области ожидается +15…+20°. Днём местами пройдёт небольшой дождь. Порывы ветра в отдельных районах составят 18 м/с.

Настоящая летняя жара установится в субботу 3 июня. На ночь ожидается +11…+16°, на день +27…+32°. Местами разразится гроза. В отдельных районах сохранится порывистый ветер до 18 м/с.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+19°
переменная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
88 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
Лето в Омске начнётся с минусовых температур
Минобороны назвало возможную причину катастрофы Ту-154
Американские сенаторы предложили расширить санкции против России
МЧС выпустило штормовое предупреждение для 22 субъектов России
«Аэрофлот» планирует использовать беспилотники
WP: Трамп склоняется к возврату РФ загородных комплексов в США
В Сирии коалиция ликвидировала создателя интернет-портала ИГ
МЭР объяснило падение доходов россиян методологией подсчета
Спорт
Обменять Овечкина практически невозможно После очередной неудачи «Вашингтона» за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Москвичи срочно пытаются получить права на землю под многоэтажками
Жителей хрущевок пригласили в Госдуму
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь