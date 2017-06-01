Лето в Омске начнётся с минусовых температур
По ночам 1 и 2 июня ожидаются заморозки до -5°, зато днём 3 июня будет уже +32°.
По ночам 1 и 2 июня ожидаются заморозки до -5°, зато днём 3 июня будет уже +32°.
По прогнозам
Ночью 1 июня отмечалось +1…+6°. На почве и в приземном слое температура падала до 0…-5°. На день обещают +11…+16°, по югу региона — до +22°. Местами ожидаются небольшой дождь и порывистый ветер.
Завтра, 2 июня, ночная температура достигнет +2…+7°, но местами похолодает до 0…-5°. Днём будет достаточно тепло: +22…+27°. На
Настоящая летняя жара установится в субботу 3 июня. На ночь ожидается +11…+16°, на день +27…+32°. Местами разразится гроза. В отдельных районах сохранится порывистый ветер до 18 м/с.