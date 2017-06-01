Требования к претендентам на стипендию «Болашак» ужесточили

По новым правилам отбора, которые утвердило Правительство, изменены требования к среднему баллу диплома бакалавра или специалиста — с 3.0 до 3.3 (из 4.0/4.33) GPA. Повышены критерии к уровню знания английского языка по системе IELTS с 5.0 до 5.5 балла для всех квотных категорий претендентов по программе «Магистратура». Прежний уровень английского языка — 5.0 — остался лишь для тех, кто хочет учиться по инженерно-техническим специальностям.

Как отмечают в центре, изменения коснулись, прежде всего, процедуры конкурсного отбора претендентов на присуждение стипендии «Болашак», а также критериев для участия в конкурсе.

Об изменениях для претендентов на присуждение премии «Болашак» сообщается на сайте Центра международных программ.

Сагадиев о скандале в «Болашаке»: Это был выхлоп эмоций

Кроме того, для участия в конкурсе введена новая категория «Общий конкурс» для лиц с сертификатом IELTS 6.5 и выше, а также c дипломом GPA 3.3 и выше. Для этой категории претендентов отсутствуют требования по наличию стажа и заявки от работодателя.

С 2017 года конкурс для присуждения стипендии будет состоять из шести туров. Первый — мотивационное письмо, второй и третий туры — определение уровня знания иностранного и государственного языков. В четвёртом туре проводится комплексное тестирование, который включает в себя прохождение психологической диагностики, тестирование на знание Конституции и истории Казахстана. Пятый тур — персональное собеседование. Последний этап — рассмотрение всех материалов по соискателю республиканской комиссией.

Сообщается, что список вузов для обучения стипендиатов сформирован из топ-70 мировых вузов по общим показателям, а также из топ-20 мировых вузов по специальностям, согласно данным признанных международных рейтинговых агентств, как Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities и QS World Universities Rankings.

Также в этом году изменены подходы к прохождению стажировок в рамках программы. На сайте «Болашака» отмечается, что приём документов будет проходить с 29 мая по 15 сентября 2017 года. Конкурс на присуждение стипендии — с 5 июня по 20 декабря.

Последнюю неделю «Болашак» сотрясает скандал. 23 мая было опубликовано открытое письмо бывших и действующих сотрудников Центра международных программ. В нём было рассказано о самоуправстве назначенного в сентябре 2016 года на должность президента АО Жанболата Мелдешова.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев заверил, что будет проведена тщательная служебная проверка всех озвученных фактов.

Сам Жанболат Мелдешов временно отстранён от исполнения служебных обязанностей, он находится в отпуске без содержания и ждёт итогов проверки.