В Кузбассе поймали дачных грабителей

В Киселевске суд вынес приговор двум мужчинам, грабившим дачные участки.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, летом 2016 года в полицию обратились местные жители. Они рассказали, что кто-то обворовывает их садовые дома и дачные помещение. Были украдены строительные инструменты, садовая газонокосилка, снегоуборочная машина, лодочный мотор, мотовездеходы, сварочные инструменты и золотые украшения. Сумма ущерба составила около 400 000 рублей.

Полицейские установили и задержали двух подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимый 27-летний местный житель и его 30-летний несудимый подельник. Следователи установили, что злоумышленники приезжали на дачные участки вечером. Они выламывали оконные рамы и проникали внутрь дачных домов и хозпостроек. Однажды они были застигнуты врасплох хозяином дома, но смогли скрыться.

В отношении грабителей были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Суд признал их виновными. Один из злоумышленников отправится в колонию общего режима на 6 лет, другой получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно.