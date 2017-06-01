В Кузбассе поймали дачных грабителей
Общий ущерб от краж составил около 400 000 рублей.
Общий ущерб от краж составил около 400 000 рублей.
В Киселевске суд вынес приговор двум мужчинам, грабившим дачные участки.
По информации
Полицейские установили и задержали двух подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимый 27-летний местный житель и его 30-летний несудимый подельник. Следователи установили, что злоумышленники приезжали на дачные участки вечером. Они выламывали оконные рамы и проникали внутрь дачных домов и хозпостроек. Однажды они были застигнуты врасплох хозяином дома, но смогли скрыться.
В отношении грабителей были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Суд признал их виновными. Один из злоумышленников отправится в колонию общего режима на 6 лет, другой получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно.