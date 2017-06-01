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07:25 (мск), источник: Губерния онлайн

Спасатели проверяют детские лагеря в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сотрудники МЧС России проверяют детские лагеря перед началом летней оздоровительной кампании, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

Всего на учет взято 533 объекта. Было проведено 538 профилактических мероприятий, в 263 лагерях прошли противопожарные обследования и около 50 тренировок по эвакуации людей.

Во время каникул в учреждения будут организованы уроки, на которых отдыхающим расскажут о правилах безопасности.

«С начала работы первой смены детских оздоровительных лагерей, для усиления спланировано выставление временных постов, а также организация круглосуточного дежурства сотрудников МЧС России на ряде объектов», — подчеркнул начальник главного управления МЧС России по краю Олег Волынкин. Отмечается, что подготовка к проведению летней оздоровительной кампании 2017 года в России проходит с учетом повышенных требований к вопросам безопасности на воде. Задача всех экстренных служб и органов власти — не допустить повторения трагедии, произошедшей на Сямозере.

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