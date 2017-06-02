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01:05 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Детеныш капибары родился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родился детеныш у пары капибар (водосвинок). Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что капибара — самый крупный из современных грызунов. Длина тела взрослой особи достигает 1,35 м, а высота в холке — 40−60 см.

«Малыш капибары, это, кстати, самец, появился на свет хорошо сложенным, с густой шерстью, с открытыми глазками и прорезавшимися зубками. Первое время он питался материнским молоком. Теперь в его рационе стали появляться яблоки, свекла, тыква, зелень, сезонные фрукты, распаренный овес и комбикорм», — пояснили порталу в пресс-службе Московского зоопарка.

В пресс-службе добавили, что родители малыша живут в Московском зоопарке уже несколько лет. Самец родился там в 2012 г. Самка приехала из Риги в 2013 г.

Посетители могут увидеть детеныша капибары в вольере «Южная Америка».

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