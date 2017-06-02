Детеныш капибары родился в Московском зоопарке
В Московском зоопарке родился детеныш у пары капибар (водосвинок). Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
В Московском зоопарке родился детеныш у пары капибар (водосвинок). Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что капибара — самый крупный из современных грызунов. Длина тела взрослой особи достигает 1,35 м, а высота в холке — 40−60 см.
«Малыш капибары, это, кстати, самец, появился на свет хорошо сложенным, с густой шерстью, с открытыми глазками и прорезавшимися зубками. Первое время он питался материнским молоком. Теперь в его рационе стали появляться яблоки, свекла, тыква, зелень, сезонные фрукты, распаренный овес и комбикорм», — пояснили порталу в
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Посетители могут увидеть детеныша капибары в вольере «Южная Америка».